Un sector de la prensa inglesa criticó el comportamiento del 'Dibu' MartÍnez en la Premier League

Emiliano 'Dibu' Martínez, pilar del seleccionado argentino campeón del mundo y arquero del Aston Villa, fue criticado por un sector de la prensa deportiva inglesa que lo considera uno de los personajes más "controvertidos" de la Premier League tras protagonizar una polémica con un jugador del Brentford en el partido entre ambos equipos.

"Emi (por Martínez) es un muy buen arquero, pero es un idiota. Voy a molestar a mucha gente si digo esto; pero es lo que pienso" afirmó el comentarista Ian Ladyman del diario inglés Daily Mail.

El periodista criticó al arquero argentino por una acción en la que el 'Dibu' tomó de la camiseta para levantarlo del suelo a Neal Maupay, jugador del Brentford que reclamaba una infracción en el final del partido en el que los "villanos" dieron vuelta el resultado y ganaron 2 a 1 como visitantes.

Tras la polémica acción de Martínez y en medio de un tumulto entre jugadores de ambos equipos resultó expulsado Boubacar Kamara, del Aston Villa.

"No me gusta nada (Emiliano) Martínez y lo del domingo fue una vergüenza", dijo por su parte Mike Keegan, también periodista del diario inglés.

El incidente del partido ante el Brentford se produjo un día antes de que se cumpliera el primer aniversario del Mundial conseguido por Argentina en Qatar 2022.

La efeméride provocó que los periodistas ingleses se acordaran también del 'Dibu' Martínez : "Debería ser recordado por hacer una de las mejores atajadas que he visto en una final de un Mundial", agregó el periodista británico. (Télam)