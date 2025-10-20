Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un empate entre tres pone de manifiesto una paridad notable en la primera instancia de este torneo Regional que recién se inicia, pero que en su primer juego, cuenta en parte lo cuidadoso de los rivales por no cometer errores que a la larga se pagan mas caros, y con ese afán de llegar lo mas lejos posible, el Boxing Club recibió en su casa al campeón Escorpión en un empate sin goles, producto del respeto que cada uno se tiene del otro.

La gente de Pachín Padín vigiló la reacción de los albiverdes con muchos refuerzos y con muchas ganas, hasta conocer el verdadero valor de lo que pusieron en cancha, por lo que si fuera boxeo diríamos que fue un round de estudio, pero la cosa sigue muy pronto esta semana, y ya saben ambos lo que tienen para lucir o para sufrir.

En Calafate los bancarios pudieron pensar que ganaban fácilmente pero se encontraron con una fuerte resistencia local, abriendo el marcador como para poner pie firme en la cancha, pero los locales lo empataron al corto tiempo, y si bien culminando los primeros 45 Mackenzie a quien ya conocemos, volvió a mandarse un cabezazo de esos que hacen historia y puso la diferencia, pero con el nombre por delante, la esperanza dictó efecto y otra vez el empate cuando promediaba el partido, para dejar las cosas iguales y a la espera.

El otro equipo local se salió del libreto y ganó 2 a 1 a los que se quedaron durmiendo con un viento molesto que no dejó jugar bien, pero que hizo posible incluso con un gol prematuro de los nocheros, pero que los petroleros pudieron igualar y revertir el intento de los locales, los que buscaron con muchas ganas el empate pero no lo encontraron y los petroleros de Sebastián Luna rompieron el esquema y se vinieron de vuelta con el marcador a favor.

En el centro fueron los del Atlético los que le pusieron un pelito a la sopa en San Julián y con dos golazos se quedaron con lo mejor de esta primera fecha en un resultado que no era pensado en lo previo, pero los partidos hay que jugarlos y terminan con el silbato final.

Con este panorama nos adelantamos un poco pensando en los posibles futuros rivales de quien llegue mejor en la provincia, porque en la tierra de los fuegos sureños, los dos camioneros se quedaron con los puntos, en Río Grande contra Unión Santiago debutante por 4 a 0 con claro resultado y en Ushuaia contra los mercantiles que no pudieron parar a los choferes que ganaron por 2 a 0.

Entre los de Grande y los de Ushuaia, saldrá quizás el principal rival, por lo menos en lo demostrado en ésta primer escarceo que aclara algunas cosas pero no define nada todavía y hablando de rivales, la cosa en el norte es peor, porque los ásperos de la CAI igualaron en uno por lado con los experimentados del Newbery y los otros dos que son los camioneros de caleta con los comerciantes de Trelew empataron sin goles, por lo que no hay rival a la vista todavía por lo menos en los números.

Con este panorama incierto mas parejo que pelea entre hermanos, se viene la próxima que tiene como elemento a tener en cuenta los partidos durante la semana, porque el domingo se vota o se vota, y entonces cambiamos mientras se pueda para el viernes o el sábado, según donde juguemos.