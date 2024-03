Una mala en Boca: Ezequiel Fernández salió con una molestia y es duda ante Belgrano

El mediocampista Ezequiel Fernández abandonó hoy la práctica por una molestia en el isquiotibial izquierdo y probablemente no llegue al partido de este domingo contra Belgrano de Córdoba, de local, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Esta mala noticia para el entrenador, Diego Martínez, llegó en horas del mediodía, cuando el exfutbolista de Tigre sintió "un pinchazo" y debió dejar el entrenamiento, por lo que se hará estudios médicos en la tarde para saber la gravedad de la lesión.

En principio sería una lesión muscular que no solamente lo sacaría del domingo sino de los próximos partidos. La duda en el mediocampo ahora pasará si ingresará Ezequiel Bullaude o Juan Ramírez en ese lugar.

Por otra parte, el DT ensayó con otros nombres en la defensa mientras espera por la recuperación a contrarreloj de Crisitan Lema, de cara al partido.

Lema comenzó la semana con una sobrecarga muscular y una dolencia en el tobillo derecho, por lo que no se entrenó post Superclásico a la par del resto en la semana, y en consecuencia Martínez decidió aguardarlo aunque ya está cerca de tomar la decisión final.

Lo positivo es que esta mañana se mostró a buen ritmo y por eso es una incógnita, que en principio será al menos una alternativa.

El candidato principal para reemplazarlo es Nicolás Valentini, por lo que entre la práctica del jueves y de este viernes trascendió que ocuparía el lugar en dupla central con Nicolás Figal.

Un probable sería Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema o Nicolás Valentini, Nicolás Figal y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Ezequiel Bullaude o Juan Ramírez y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Por otro lado, Frank Fabra reapareció en Boca Predio luego de su ausencia en tres jornadas consecutivas por un cuadro gripal, del que se descartaron las posibilidades de dengue y coronavirus con los respectivos estudios médicos.

El lateral izquierdo colombiano se entrenó de manera diferenciada y en las próximas horas se sabrá si formará o no parte de la convocatoria.

Los escasos 10 puntos en la zona B lo ponen en la obligación de ganar en su próxima presentación frente a su gente para no perderles pisada a Newell's Old Boys de Rosario (12), Defensa y Justicia (12), Racing Club (13) y Lanús (13) en la pelea por clasificarse a los cuartos de final.

Boca recibirá a Belgrano este domingo, a las 19.15, en La Bombonera. (Télam)