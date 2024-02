Unión cortó la mala racha y le ganó de local a Independiente Rivadavia

Unión de Santa Fe cortó una racha de cinco partidos sin victorias y le ganó como local a Independiente Rivadavia, 4 a 1, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles del "Tatengue" fueron anotados por Gonzalo Morales, Franco Pardo, Lucas Gamba y Mauro Luna Diale.

Para Independiente Rivadavia, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Francisco Petrasso apenas iniciado el complemento, descontó Victorio Ramis al cierre del primer tiempo.

Unión sólo había ganado en el debut ante Racing y luego hilvanó una racha de cinco partidos sin triunfos (tres empates y dos caídas). Los tres puntos le dan aire a su DT, el "Kily" González.

Para la "Lepra" mendocina, que todavía no empató en lo que va del certamen, fue la quinta derrota (contra dos victorias).

El visitante intentó jugar de igual a igual desde el arranque, pero lo pagó caro y rápido: a los 2m Del Blanco sacó un pelotazo largo, Morales corrió y aprovechó los huecos de la defensa mendocina y metió el 1-0 con complicidad del arquero Marinelli.

Cinco minutos después el "Tatengue" aumentó la diferencia: Pardo cabeceó en un córner, le quedó el rebote y sacó un tiro para el 2-0. Pareció entonces todo casi terminado.

Pero Unión, desde allí, cedió la iniciativa. Descansó no solamente en la ventaja, sino en la sensación de que en cada ataque podía sacar más distancia todavía. Y la "Lepra", de a poco, se fue acercando.

El DT Rodolfo De Paoli movió el banco y el esquema y su equipo se adueñó de la pelota. Así estuvo cerca del descuento a los 23m, con un remate de Ham que dio en un palo; y así se puso a tiro con un gol de Ramis en una de las últimas jugadas de la etapa inicial.

Unión, a esa altura, había desperdiciado un par de llegadas claras de Del Blanco, sobre todo un cabezazo apenas afuera.

La ilusión que le había dado el gol a Independiente Rivadavia sobre el filo del primer tiempo se deshizo apenas comenzado el segundo: Petrasso reaccionó torpemente a un fallo de Lamolina, pateó enojado la pelota y recibió la segunda amonestación.

El conjunto mendocino fue con dignidad en busca de la igualdad, pero la inferioridad numérica le resultó demasiado. El local aumentó a los 16m con un gol de Gamba (otra vez flojo Marinelli) y ya no hubo reacción del visitante. La frutilla del postre la puso Luna Diale, a los 38m, un premio a su buena actuación personal.

En la próxima jornada, octava, Unión visitará a Sarmiento de Junín (sábado 2 de marzo desde las 17) e Independiente Rivadavia recibirá a Barracas Central (jueves 29 de febrero a las 21.15).

– Síntesis –

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán y Mateo del Blanco; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Lucas Gamba y Gonzalo Morales. DT: Christian González.

Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli; Matías Ruiz Díaz, Francisco Petrasso, Nehuen Paz, Bruno Bianchi y Emmanuel Más; Luciano Abecasis, Ezequiel Ham y Juan Manuel Vázquez; Matías Reali y Victorio Ramis. DT: Rodolfo de Paoli.

Goles en el primer tiempo: 2m Morales (U), 7m Pardo (U) y 46m Ramis (IR).

Goles en el segundo tiempo: 16m Gamba (U) y 38m Luna Diale (U).

Cambios: en el primer tiempo, 34m Joel Soñora por Paz (IR); en el segundo tiempo, antes de comenzar, Tobías Ostchega por Más (IR) y Sebastián Zeballos por Ruiz Díaz (IR); 4m Tomás Palacios por Ham (IR); 13m Bruno Pittón por Del Blanco (U); 16m Adrián Balboa por Morales (U) y Patricio Tanda por Mauro Pittón (U); 32m Federico Castro por Ramis (IR); 35m Nicolás Orsini por Paz (U) y Jerónimo Domina por Gamba (U).

Amonestados: Del Blanco, Corvalán (U); Petrasso, Bianchi, Abecasis (IR).

Incidencias: en el segundo tiempo, 1m expulsado Petrasso (IR).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Cancha: Unión. (Télam)