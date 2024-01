Unión le ganó a Racing en su debut en la Copa de la Liga Profesional en Avellaneda

Unión de Santa Fe le ganó esta noche por 1 a 0 a Racing Club por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol en la Zona B, en el Cilindro de Avellaneda.

El gol de la victoria del "Tatengue" lo marcó Joaquín Mosqueira, a los 12 minutos de la primera parte.

Al cabo de once encuentros disputados en la primera fecha de la Copa de LPF aún ningún equipo local logró la victoria. Hubo cinco partidos que terminaron en empates y otras seis victorias visitantes.

Desde el arranque del cotejo en Avellaneda, el equipo de Cristian "Kily" González se encontró más cómodo durante el desarrollo y fue mejor que el combinado del debutante Gustavo Costas, que recibió un estadio prácticamente lleno para su estreno.

El campo de juego mostró evidentes secuelas de los cuatro recitales que La Renga efectuó durante la primera quincena del mes.

Pese a que el "Tatengue" era mejor, pasaba poco en el partido, cuando a los 12 minutos, el mediocampista Mosqueira abrió el marcador para el equipo santafesino.

El joven, de 20 años, recibió la pelota en tres cuartos de cancha, recorrió algunos metros antes de sacar su remate cerca de la medialuna del área y mandó la pelota a la red ante un vuelo estéril de Gabriel Arias

Tras eso, la "Academia" fue en busca de la igualdad y tuvo más la posesión de la pelota en esa primera parte. Sin embargo, el local falló en los tramos finales y en varias ocasiones sus jugadores quedaron en posiciones fuera de juego.

Por su parte, Unión jugó suelto y cómodo, a punto tal que también tuvo oportunidades para aumentar la cuenta, pero apareció Arias como escollo para impedir que la diferencia se ampliase.

Ya en el complemento, el equipo de 'Kily' González tomó las riendas del partido y empezó a tener nuevamente el dominio por sobre un Racing, que no encontraba los caminos para igualar el marcador. El nerviosismo empezó a aflorar en el Cilindro.

A los 20m., Racing generó la chance más clara de gol que tuvo en todo el partido. Así, el lateral Gabriel Rojas, tras una buena combinación de pases con Roger Martínez, entró al área y quedó de cara al arco de Nicolás Campisi a la altura del punto penal. Pero el disparo se fue por encima del travesaño y así Racing perdió una oportunidad inmejorable,

Minutos después, el equipo de Costas, que había mejorado, pudo llegar a la igualdad, con un tiro libre de Juan Fernando Quintero, que cayó en el área de Unión y German Conti conectó, pero el cabezazo se fue al lado del palo del arco de Campisi.

En la recta final del partido, el entrenador local cambió las piezas e intentó buscar el empate, pero se le volvió imposible romper la defensa de 5 jugadores, planteada desde el inicio del encuentro por González.

El "Tatengue", pese a aguantar el resultado durante la segunda parte, tuvo algunas oportunidades para sentenciar el encuentro, pero todas fueron desperdiciadas.

En el primer minuto de adición, tras otro envío al área de Quintero, el ingresado Santiago Solari convertía el 1-1 para la "Academia", pero Maximiliano Salas estaba adelantado en el comienzo de la jugada y el tanto fue invalidado.

En el cierre del partido llegó la polémica de la noche. Tras un lateral de Rojas que fue recepcionado en el área por el correntino Salas, el disparo del ex All Boys, con escaso recorrido, pegó en la mano de Patricio Tanda.

El árbitro Nicolás Lamolina fue a revisar la jugada, tras el llamado de Diego Ceballos, encargado de VAR. Pero al observar la acción, el juez principal mantuvo su decisión acertada de no otorgar penal para Racing.

El equipo de Costas fue despedido entre silbidos y algunos tibios aplausos, en un índice de desaprobación por el rendimiento exhibido.

En la próxima fecha, Racing recibirá a Tigre en el Cilindro de Avellaneda, el miércoles a las 20.00. Por su parte, Unión recibirá a Estudiantes de La Plata en el Estadio 15 de Abril, el jueves a las 21.30.

= Síntesis =

Racing Club: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Germán Conti, Leonardo Sigali y Gabriel Rojas; Jonathan Gómez y Santiago Sosa; Juan Quintero, Leonel Miranda y Johan Carbonero; Roger Martínez. DT: Gustavo Costas.

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Claudio Corvalán, Miguel Torrén, Nicolás Paz y Bruno Pittón; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Gonzalo Morales y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Gol en el primer tiempo: 12m. Mosqueira (U)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Santiago Quirós por Sigali y Tobías Rubio por Martirena (RC); 15m. Santiago Solari por Jonathan Gómez (RC); 16m. Enzo Roldán por Mauro Pittón y Franco Pardo por Torrén (U); 25m. Mateo Del Blanco por Bruno Pittón y Nicolás Orsini por Morales (U); 27m. Adrián Martínez por Leonel Miranda (RC); 39m. Maximiliano Salas por Johan Carbonero (RC); 48m. Patricio Tanda por Gamba (U).

Amonestados: Conti, Santiago Sosa, Adrián Martínez y Quintero (RC). Campisi, Vera, Corvalán, Torrén, Mosqueira y Roldán (U).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Diego Ceballos.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).

(Télam)