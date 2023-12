Unión realizará parte de su pretemporada en Uruguay y jugará la Serie Río de la Plata

El plantel de Unión de Santa Fe, que dirige Cristian "Kily" González, realizará una parte de su pretemporada en Uruguay, donde jugará al menos tres partidos amistosos, incluidos los de la Serie Río de la Plata, de la que tomarán parte equipos uruguayos, argentinos, chilenos y peruanos.

Voceros del club santafesino indicaron que se trabaja en la logística y que si bien no están confirmadas las fechas de los partidos, se jugarán durante enero en Montevideo.

En cuanto al plantel que afrontará la próxima Liga Profesional, la única confirmación hasta el momento es el regreso de Lucas Gamba, tras su paso por Central Córdoba de Santiago del Estero, en el primero de los seis o siete refuerzos que pretende el entrenador.

La dirigencia entabló algunas negociaciones para lograr el retorno de otros jugadores, como Enrique Triverio (The Strongest de Bolivia) y los hermanos Bruno y Mauro Pittón.

En el caso de Mauro, volvió a Vélez Sarsfield luego de jugar a préstamo en Central Córdoba y también tiene una oferta de Gimnasia La Plata, en tanto Bruno concluyó su vínculo con Newell´s Old Boys de Rosario y también interesa en el "Lobo" platense.

El técnico González tiene como prioridad para reforzar la defensa a Jonathan Gómez, quien tiene contrato con Racing Club, y la idea es contratar a un arquero, que podría ser José Devecchi ante las dudas acerca de la continuidad de Sebastián Moyano. (Télam)