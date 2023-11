Unión se juega ante Tigre la última carta para evitar el descenso

Unión de Santa Fe recibirá este sábado a Tigre con la obligación de ganar para evitar el descenso a la Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino, en la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga, que involucra a otros cuatro rivales en la lucha por la permanencia en primera.

El partido en el estadio 15 de Abril de jugará desde las 18:00, en simultáneo con los otros encuentros con incidencia en la definición, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y transmitido por TNT Sports.

De todos los equipos amenzados con perder la categoría, el "Tatengue" es el más comprometido porque ocupa el penúltimo puesto de la tabla anual con 43 unidades, sólo por encima de Arsenal -descendido por promedios- y debajo de Vélez Sarsfield (46), Sarmiento de Junín (46), Colón de Santa Fe (45) y Gimnasia y Esgrima La Plata (45).

Unión jugará con una certeza: si gana no perderá la categoría mañana. La victoria, al menos, le brindaría una posibilidad de desempate porque Vélez y Colón se enfrentarán en Liniers, de modo que cualquier resultado allí dejará a uno de los dos equipos por debajo o con los mismos 46 puntos que alcanzaría el "Tatengue" en caso de vencer.

El mejor escenario para el equipo de Cristian González sería ganar y que pierdan Colón, su rival de toda la vida, o Gimnasia -visita a Banfield- para salvarse definitivamente. La victoria de Unión y el empate en Liniers podría deparar un infartante clásico santafesino para definir el segundo y último descenso de la temporada.

El desempate hasta podría motivar un cuadrangular entre Unión, Colón o Velez, Gimnasia y Sarmiento, que necesita sumar un punto ante Platense en Vicente López para garantizar su continuidad en la máxima categoría.

Unión llega al decisivo partido de mañana con una sequía de cinco fechas (dos empates, tres derrotas) y con un solo triunfo en las últimas once fechas.Transita el peor momento desde que el "Kily" González asumió el cargo en reemplazo de Sebastián Méndez.

Tigre también estuvo implicado en la lucha por la permanencia pero se liberó la fecha pasada después de empatar con Platense en Victoria. El "Matador" jugará sin objetivos, sólo por la vergüenza deportiva, ya que no tiene chances de ingresar a los playoffs de la Copa de la Liga ni de clasificarse para ninguna copa internacional del año próximo.

Unión se arriesga a sufrir el séptimo descenso a segunda división en su historia luego de padecer los anteriores en 1967, 1970, 1988, 1992, 2003 y 2013.

= Probables formaciones =

Unión (Santa Fe): Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Mateo Del Blanco; Mauro Luna Diale, Tiago Banega y Kevin Zenón; Gonzalo Morales y Nicolás Orsini o Jerónimo Domina. DT: Cristian González.

Tigre: Santiago Rojas; Martín Garay, Robert Rojas, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; José Paradela, Lucas Menossi, Agustín Cardozo y Aaron Molinas; Nicolás Reniero y Ezequiel Forclaz o Blas Armoa. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Unión de Santa Fe.

Hora de inicio: 18:00.

TV: TNT Sports. (Télam)