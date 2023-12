Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles por la noche, en una Enrique Pino con bastante público, se jugaron las semifinales de la Copa Ciudad 2023 que organiza la Secretaría de Deportes del Municipio de Río Gallegos, donde el Atlético Boxing Club se enfrentaba a San Antonio y Unión Petroleros Privados jugaba contra Hispano Americano.

El primer partido que se jugó fue el de Unión Petroleros Privados vs. Hispano Americano. En el inicio de los primeros 45 minutos, el Celeste se puso en ventaja con un gol de Lautaro Cabrera, pero rápidamente el “Lobo Petrolero” empató el duelo con el tanto de Diego “El Tucu” Silva.

Los equipos se fueron al descanso con un empate 1-1 y los jugadores diciéndose de todo, mientras entraban a los vestuarios. Ya en el complemento, Unión Petroleros Privados pudo ponerse arriba en el marcador y durante la gran parte del final del duelo se encerró atrás e Hispano no pudo empatar el encuentro. “El Lobo Petrolero” ganó 2-1 y se metió en la final de la Copa Ciudad.

Con una demora de 30 minutos, comenzó el duelo entre el Boxing Club y San Antonio. El equipo dirigido por Lucas Soto arrancaba mejor, pero el club del fútbol de los barrios empezó a presionar complicando a la defensa Albiverde.

El Boxing Club cometió dos errores en defensa y San Antonio tuvo la posibilidad de marcar pero un resbalón y una falta de eficacia dejó el resultado 0-0, mientras el Albiverde también hizo de las suyas, un palo y un travesaño sacudió el arco del “Santo“.

Sobre el final del primer tiempo, el Boxing marcó dos goles en tiempo cumplido, cosa que los rivales protestaron a la terna de Liga Sur. Ya en el complemento el Albiverde se puso 4-0 y sobre el final del partido, San Antonio descontó dejando el marcador 4-1.

Boxing copero

La Copa Ciudad 2023 cuenta con las categorías Sub 16, 18 y Primera división. El Albiverde logró meterse en las tres finales.

La final de la Sub 16 será entre el Boxing “A” y el “B“. El Albiverde ya tiene asegurado ser campeón. El duelo será en el Emilio “Pichón” Guatti a las 15:00. A las 17:00, en la misma cancha, por el título de la Sub 18 jugarán Boxing Club vs. Don Bosco.

Mientras, la Primera división también jugará en el Emilio “Pichón” Guatti, desde las 19:00, donde se enfrentarán el Boxing Club y Petroleros Privados.