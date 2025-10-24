Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras una intensa serie de semifinales, Unión Santacruceña se impuso con autoridad a Alumni por 4 a 0 en el tercer juego, asegurando su pase a la final del Torneo Anual de Futsal AFA Río Gallegos, organizado por el Departamento de Futsal dependiente de la Liga de Fútbol Sur.

El camino hasta esta instancia no fue sencillo. En el primer encuentro, el resultado terminó igualado 4 a 4 y Alumni se impuso por penales. En el segundo, Unión reaccionó con una goleada por 6 a 2, forzando el tercer partido decisivo, donde los “pingüinos” mostraron su mejor versión. Con un 2 a 1 en la serie, el conjunto dirigido por Coelho volvió a instalarse en la gran final, donde se enfrentará nuevamente a Opción Joven, rival con el que ya había disputado una definición local.

Durante el encuentro de semifinal, la familia Blanca y Negra acompañó masivamente en las tribunas del Atlético Boxing Club, alentando a un plantel que también tuvo gestos hacia los más chicos, invitándolos a compartir la final tras su frustrado viaje deportivo.

El comunicado oficial y el reclamo al Departamento de Futsal

Pocas horas después de la clasificación, Unión Santacruceña publicó un comunicado oficial en el que expresó su malestar con la organización del certamen. El club repudió “la mala gestión y la falta de predisposición” del Departamento de Futsal AFA Río Gallegos, encabezado por Marcos Tello, por programar la primera final para el domingo 26 de octubre, día en que se desarrollan las elecciones nacionales.

Según la comisión directiva, el club planteó que varios jugadores del plantel de Primera División están afectados a tareas electorales, ya sea como presidentes de mesa, vocales o personal contratado para el traslado de urnas. Por ese motivo, advirtieron que resulta inviable disputar un partido ese día, dado que las actividades comienzan temprano y se extienden más allá del cierre de los comicios.

“Si la programación se hace efectiva, no concurriremos”

El comunicado remarcó que, si el Departamento de Futsal mantiene la fecha propuesta, Unión Santacruceña no se presentará a jugar, recordando lo sucedido en 2024, cuando la final tampoco pudo concretarse. “El club sostiene que los verdaderos protagonistas son los jugadores y que se debe priorizar su bienestar y disponibilidad”, enfatizaron desde la institución.

Por el momento, el Departamento de Futsal AFA Río Gallegos no emitió una respuesta pública al reclamo, mientras los hinchas esperan que prevalezca el diálogo para que la final más esperada del futsal capitalino finalmente se juegue.