Universitario, con gol argentino, vence por el fútbol peruano y sigue arriba

Universitario, con gol del argentino Diego Dorregaray, superó anoche a Melgar de Arequipa, por 2-0, resultado que le permitió continuar arriba de la tabla del campeonato Apertura del fútbol de Perú, al continuar la cuarta fecha.

En el estadio Monumental, el conjunto 'crema', dirigido por el DT cordobés Fabián Bustos, se impuso con dos tantos marcados en la segunda mitad.

El argentino Dorregaray, ex Atlanta y Defensores de Belgrano, abrió la cuenta a los 16 minutos del segundo período, mediante la ejecución de un tiro penal. Y el atacante José Rivera (32m.) cerró la pizarra, con una definición precisa, tras gambetear al arquero Carlos Cáceda.

Con este triunfo, Universitario sumó su cuarta victoria en hilera y el equipo de Bustos (que desarrolló buena parte de su carrera como técnico en el fútbol ecuatoriano) arribó a los 12 puntos, para comandar la tabla de posiciones.

En el elenco 'crema' también se alinearon los argentinos Matías Di Benedetto (ex Central Córdoba de Santiago del Estero) y Martín Pérez Guedes (ex Quilmes y Olimpo de Bahía Blanca), según reflejó el sitio 'Gol Perú'.

Melgar, equipo que conduce el DT Pablo De Muner (ex San Martín de Tucumán y Defensa y Justicia), alineó a Leonel Galeano (ex Independiente), Lucas Diarte (ex San Martín de Tucumán), Leonel González (ex Argentinos Juniors), Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal de Rosario), Cristian Bordacahar (ex Tigre), Tomás Martínez (ex River) y Brian Blando (ex Lanús).

Además, Cusco, bajo la dirección técnica del argentino Miguel Rondelli, superó por 1-0 a Deportivo Garcilaso.

Por su lado, Asociación Deportiva Tarma (ADT), con el cordobés Carlos Desio como DT, goleó a Carlos Mannucci, por 4-0

Hoy jugarán Unión Comercio-Alianza Lima, Cienciano-Sport Boys y César Vallejo-Sport Huancayo. (Télam)