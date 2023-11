Universitario, con un gol del argentino Calcaterra, venció a Alianza Lima y es campeón peruano

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Universitario venció como visitante a Alianza Lima por 2 a 0, con uno de los goles anotado por el argentino Horacio Calcaterra, y se consagró campeón del fútbol peruano 2023.

En el partido de ida, jugado en el el Estadio Monumental de la "U" habían igualado 1-1 y anoche en el Alejandro Villanueva de Alianza, Universitario venció con goles de Edison Flores, a los 3 minutos, y Calcaterra, ex Rosario central, a los 82, tras haber ingresado por el autor del primer tanto..

En el campeón fueron titulares los argentinos Matías Di Benedetto, ex Almagro, Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, y Martín Pérez Guede, ex Olimpo, Racing, Temperley, Gimnasia de Jujuy y Defensores de Belgrano.

En Alianza jugaron Gino Peruzzi, ex Vélez, Boca y San Lorenzo, Hernán Barcos, ex Racing, Huracán y Vélez, y el peruano ex Boca Carlos Zambrano.

Con la victoria la 'U' logró su 27mo.título de su historia y volvió a ser campeón después de 10 años con el entrenador al uruguayo Jorge Fossati, ex arquero de Rosario Central e Independiente.

Alianza llegó a la final del torneo 2023 como campeón del Apertura, en tanto que Universitario logró salir campeón del Clausura.

Los dos finalistas están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, mientras que Sporting Cristal y Melgar jugarán el máximo torneo continental desde las fases previas.

Para la Copa Sudamericana 2024 los representantes peruanos serán Sport Huancayo, ADT, Deportivo Garcilaso y César Vallejo. (Télam)