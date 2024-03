"Vamos a seguir compitiendo", dijo Simeone tras el triunfo de Atlético Madrid

El DT de Atlético Madrid, Diego Simeone, destacó hoy el triunfo de su equipo ante Betis, por 2-1, por la 27ma. fecha de la liga española, poco tiempo después de la eliminación en semifinales de la Copa del Rey que generó un impacto anímico en sus jugadores.

"Lo mejor que nos puede pasar es estar mal por no llegar a una final. Eso habla bien de la mentalidad de los jugadores. Eso genera críticas y la fortaleza de sostener, al final del partido, me pone contento. Vamos a seguir compitiendo", señaló Simeone en conferencia de prensa.

"Veníamos de un partido duro porque el otro día no pudimos llegar a la final que todos queríamos. Podía pasar factura en algún momento, pero nuestra gente estuvo muy bien porque nos apoyó pese al resultado que no les pudimos dar", señaló el ex DT de Racing, River y San Lorenzo.

"Si miramos LaLiga, nos estamos desarrollando bastante bien. Estamos en un buen camino, pero necesitamos mejorar fuera de casa. Esperemos que nos dé esa energía para seguir mejorando", indicó el "Cholo". (Télam)