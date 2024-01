Vasco da Gama también ganó por la Copa Guanabara con gol del argentino Capasso

Vasco da gama de Brasil, que con el equipo titular y dirigido por Ramón Díaz venció anoche a San Lorenzo por 1-0 en un amistoso jugado en Uruguay, también ganó con una formación alternativa en la Copa Guanabara de Río de Janeiro, por 1 a 0 ante Boavista con gol del argentino Manuel Capasso.

El partido se celebró en el Estadio de San Januario y los tantos de Vasco da gama fueron convertidos por Capasso (ex Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Newell's y Atlético Tucumán) a los dos minutos y Leandrinho a los 47.

El mismo Capasso en el primer tiempo recibió un codazo por parte de Matheus Lucas que le provocó una herida sangrante, pero el árbitro Wagner Nascimento Magalhães no observó la acción y el agresor no fue sancionado, indicó el sitio web Globo Esporte.

Anoche por la primer fecha de la Copa Guanabara, uno de los torneos del estado de Rio de Janeiro, Flamengo goleó Audax Rio por 4-0 y el campeón de América, Fluminense, igualo con Volta Redonda 1-1. (Télam)