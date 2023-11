Vasco de Gama, dirigido por Ramón Díaz, perdió frente a Corinthians por el Brasileirao

Corinthians le ganó por 4 a 2 al Vasco de Gama, dirigido por el argentino Ramón Díaz, en el Estadio São Januário, en el inicio de la fecha 36 del Brasileirão.

Para la victoria del equipo "paulista", marcó un doblete el ex jugador de San Lorenzo, Ángel Romero (13m. y 45m. PT), el brasileño Gabriel Moscardo (16m. ST) y en el cierre del partido Giovane (45(+4)m. ST).

Para el equipo de Ramon Diaz, marcó el uruguayo José Luis Rodríguez (3m. PT) y el delantero argentino ex Belgrano, de Córdoba, Pablo Vegetti (25m. PT).

En Vasco, además de Vegetti, fue titular el argentino Manuel Capasso (ex Platense).

Con esta derrota, el conjunto del “Pelado” Díaz quedó a tan solo un punto del descenso, y en el caso de que Bahía le gane su partido al Sao Paulo, enviara al Vasco a zona de descenso, con 6 puntos en juego.

Con la victoria, Corinthians (47) sigue cosechando puntos para asegurar su plaza en la Copa Sudamericana del próximo año.

= Fecha 36 del Brasileirao =

-Miércoles 29 de Noviembre

A las 19:00 horas, Santos – Fluminense; Flamengo – Atl. Mineiro a las 19.00 horas; Bahia – Sao Paulo y Cuiaba – Internacional a las 20.00; Coritiba -Botafogoy Palmeiras – America MG a las 21.30.

-Jueves 30 de Noviembre

A las 19:00 horas, Gremio – Goias; Cruzeiro – Paranaense y Bragantino – Fortaleza a las 20.30.

= Posiciones =

Palmeiras y Flamengo con 63 puntos; Botafogo 62; Atl. Mineiro 60; Gremio y Bragantino 59; Fluminense 53; Paranaense 52; Cuiaba 48; Sao Paulo y Corinthians 47; Internacional 46; Fortaleza 45; Cruzeiro 44; Santos 43; Vasco da Gama 42; Bahia 41; Goias 35; Coritiba 29 (ya descendió) y América MG 21 (ya descendió).

(Télam)