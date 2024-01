Veléz ante River de Uruguay y Newell's ante Peñarol en la continuidad de la serie Río de la Plata

Vélez Sarsfield jugará ante River Plate de Uruguay, desde las 20, y Newell's Old Boys lo hará ante Peñarol, a las 22:15, en la continuidad de la Serie Rio de la Plata, una competencia de pretemporada que se desarrolla en tierra uruguaya con equipos locales, de Argentina, Brasil, Perú y Chile.

El partido entre Vélez-River tendrá como escenario el Estadio Parque Federico Omar Saroldi, mientras que Newell's-Peñarol jugarán en el Estadio Campeones del Siglo, ambos televisados por la aplicación Star+.

En esta competencia la mayoría de los equipos juegan dos encuentros, que en caso de culminar igualados se definen con remates desde el punto penal para determinar el ganador de un simbólico trofeo.

Vélez, con su DT Gustavo Quinteros, ya jugó un encuentro y fue vencido por Cerro de Uruguay por 1 a 0, en tanto que la formación rosarina, que también tiene nuevo técnico y es el oriental Mauricio Larriera, igualó ante River de Montevideo 1-1 y el equipo local ganó el trofeo con remates desde el punto penal.

Tanto el equipo de Liniers, que se reforzó con el zaguero Emanuel Mammana (ex River) y Newell's, que espera la llegada de Ever Banega de Arabia, se preparan para el debut en la Copa de la Liga.

Vélez tendrá su estreno visitando a Barracas Central en el estadio de Huracán mientras que Newell's también será visitante de Central Córdoba de Santigo del Estero. (Télam)