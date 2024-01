"Venimos de menor a mayor y estamos muy metidos", dijo el entrenador argentino

Javier Mascherano, entrenador del seleccionado argentino Sub 23, dijo que el grupo está concentrado en “este torneo, en tratar de hacer las cosas de la mejor manera" y resaltó que el "primer objetivo de estar en la fase final ya se cumplió".

Luego de golear a Chile por 5 a 0 y clasificar al cuadrangular decisivo en el torneo Preolímpico de Venezuela que otorgará dos cupos a París 2024, el exjugador del Barcelona destacó que "el equipo hizo un muy buen partido. Sabíamos que Chile nos podía hacer mucho daño con su juego directo y en las transiciones".

Mascherano indicó que el equipo "viene de menor a mayor. También tiene que ver con este tipo de torneos". Y en esa línea, el técnico santafesino añadió: "Iremos moviendo nuestras fichas, de acuerdo a lo que nos sirve en cada partido. Está bueno no tener que llegar al último partido con la obligación de ganar para clasificar".

"Esto nos permite, primero, darles minutos a los jugadores que lo merecen y no lo han tenido. Segundo, para seguir ganando confianza", agregó el entrenador albiceleste que reconoció que "ser injusto con (Luciano) Gondou. Merece muchísimos más minutos de los que tiene, pero trato de planificar lo mejor para el equipo y llegar al objetivo final", expresó.

"Tengo que pensar en planificar de acuerdo a los partidos, al equipo, a lo que necesitamos. En los tres partidos Luciano (Gondou) ha sido determinante, sobre todo en los dos primeros", elogió al atacante de Argentinos Juniors.

“Al final somos personas y todo requiere de soltarse y ser uno mismo. Con el paso de los partidos se van sintiendo más cómodos y son ellos mismos. Cuando el grupo está bien, lo otro fluye solo”, apuntó.

Mientras que, respecto del partido del viernes ante Uruguay, Mascherano dijo “Es un placer poder volver a ver a Marcelo Bielsa y estar desde otro lugar. Es el entrenador que me hizo debutar en la selección Mayor cuando era muy chico" evocó.

(Télam)