"Vinimos a achicar la diferencia con el puntero y lo logramos", afirmó Domínguez

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, valoró el triunfo en Mendoza y afirmó que fueron a Mendoza “a achicar la diferencia con el puntero, que es Godoy Cruz, y se logró, porque se consiguieron tres puntos muy importantes ante un gran equipo que es el mejor de la temporada por los puntos que consiguió”.

"Pero igual no vamos a apurar a los jugadores. Guido Carrillo quería seguir y estaba para seguir, pero teníamos decidido que no lo queríamos exigir y hay que llevarlo de a poco. Desgraciadamente la gran cantidad de partidos seguidos que tenemos nos obliga a regular las energías, darle minutos a todos y cuidarlos”, apreció Domínguez ante la prensa.

"Y hoy no me sorprendió que Daniel (Oldrá) pusiera este equipo alternativo porque nos pasa a todos que en un momento hay que tomar decisiones y venía de quedar eliminado en una serie muy pareja con Colo Colo en la Libertadores y además del cansancio están las cuestiones anímicas”, explicó.

El entrenador se refirió al primer partido juntos de Javier Altamirano y de Tiago Palacios y destacó que “la idea era ganar la mitad de la cancha y cuando dos chicos de buen pie se juntan suceden buenas cosas (ambos se repartieron los goles del 2-1)”.

Estudiantes regresará mañana a los trabajos en City Bell y el miércoles a las 19.15 recibirá a Platense en su casa.

(Télam)