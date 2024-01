Vélez cayó ante Cerro de Uruguay en la presentación de Gustavo Quinteros

Vélez Sarsfield perdió esta noche como visitante de Cerro de Uruguay por 1 a 0, en el debut de Gustavo Quinteros como DT, por el segundo encuentro del torneo amistoso Serie Río de la Plata, disputado en el país vecino.

El único tanto del encuentro que tuvo lugar en el Monumental Luis Tróccoli, ubicado en la zona oeste de Montevideo, lo convirtió el mediocampista Lucas Rodríguez al final del primer tiempo, en el que el "Fortín" había sido superior al equipo dirigido por el DT Ignacio Pallas, también debutante.

Tras unos minutos iniciales con presión alta del conjunto local, que incluyeron una situación de peligro mediante el disparo del atacante Santiago Ramírez Debali cerca del palo derecho, el "Fortín" tomó la posesión de la pelota y el dominio del juego.

A los 3 minutos, el goleador Braian Romero recuperó una pelota cerca del área y sacó un disparó que pasó cerca del travesaño.

Poco después, el atacante Claudio Aquino asistió con un pase pinchado al volante paraguayo José Florentín, quien controló bien y disparó al palo derecho del arquero Darío Denis.

Con un Aquino activo en el mediocampo, junto a las proyecciones del lateral Elías Gómez por la banda izquierda y la cobertura de Francisco Pizzini por derecha, el equipo de Quinteros se impuso durante los siguientes 30 minutos, pero no pudo reflejarlo en el resultado.

Hacia el final del primer tiempo, Cerro emparejó y generó una situación de peligro a través de otro lanzamiento de Ramírez Debali que se fue apenas desviado.

En la siguiente no perdonó: casi a los 45 minutos, el atacante Lucas Rodríguez comandó la ofensiva local abriendo hacia la derecha para el lateral Emiliano Álvarez, quien lanzó un centro preciso a la cabeza del propio Rodríguez para estampar el único gol del partido.

El complemento comenzó con poca claridad para ambos conjuntos, sumado a las dificultades de hacer pie en un terreno de juego en mal estado.

Sin embargo, el "Villero" sorprendió a los 8 minutos con un fuerte remate cruzado de Ramírez que superó a Garzón y dio en el palo.

Los de Liniers respondieron mediante un disparo frontal del lateral Leonardo Jara, quien se paró frente al arco y sacó un tiro que picó y complicó al arquero local, pero de todas formas alcanzó a desviar.

Los minutos corrieron entre muchas interrupciones y numerosos cambios por parte de ambos equipos, pero, en los últimos 10, Vélez se lanzó al ataque obligado por el marcador desfavorable, al tiempo que los uruguayos se replegaron en conjunto.

Más allá de la intención, los de Quinteros generaron poco peligro y estuvieron lejos de igualar ante una firme defensa local, y a un Denis muy seguro.

En la última, el delantero juvenil Maher Carrizo, de 17 años, remató de zurda, pero el arquero desvió y, en el rebote, casi la mete el brasileño Lenny Lobato.

No quedó más tiempo para el "Fortín" en una presentación de 2024 fallida, aunque tendrá revancha por el mismo certamen el domingo cuando enfrente a River Plate de Uruguay, a partir de las 20.00, en el estadio Campeones Olímpicos.

Luego, terminará la gira por el país vecino enfrentando a Belgrano de Córdoba el miércoles, a partir de las 19.30, en el estadio Luis Franzini.

– Síntesis –

Cerro (U): Darío Denis; Emiliano Álvarez, Pablo Lacoste, Mathías Abero y Nahuel Petillo; Mariano Peralta Bauer, Santiago Ramírez, Lucas Rodríguez y Emiliano Melo; Enrique Femia y Brandon Llana. DT: Ignacio Pallas.

Vélez Sarsfield: Lautaro Garzón; Elías Gómez, Damián Fernández, Valentín Gómez y Leonardo Jara; Santiago Cáceres, José Florentín, Claudio Aquino y Francisco Pizzini; Walter Bou y Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Gol en el primer tiempo: 45m. Lucas Rodríguez (C).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Gabriel Umpiérrez por Emiliano Melo (C); 17m. Martín González por Pablo Lacoste y Nicolás González por Mariano Peralta (C); 22m. Abiel Osorio por Walter Bou, Lenny Lobato por Braian Romero, Elías Cabrera por Claudio Aquino y Juan Ignacio Méndez por Santiago Cáseres (VS); 28m. Lorenzo Albano por Santiago Ramírez (C); 32m. Facundo Iraola por Enrique Femia (C); 33m. Tomás Guidara por Leonardo Jara, Maher Carrizo por Francisco Pizzini y Nicolás Garayalde por José Florentín (VS).

Amonestados: Melo, Femia, Abero y González (C); Aquino y Garzón (VS).

Árbitro: Javier Burgos.

Estadio: Monumental Luis Tróccoli (Cerro). (Télam)