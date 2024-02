Vélez derrotó a Sportivo Las Parejas y avanzó a los 16avos de final de Copa Argentina

Vélez Sarsfield avanzó esta noche a los 16avos de final de la Copa Argentina al vencer a Sportivo Las Parejas, de Santa Fe por 2 a 1, en encuentro desarrollado en el estadio de Platense.

Los de Primera División fueron superiores durante el primer tiempo, cuando el delantero Abiel Osorio puso en ventaja a Vélez, pero el conjunto que milita en el Torneo Federal A emparejó el trámite en el complemento, e igualó con un tanto en contra del lateral Tomás Guidara.

A dos minutos del final, una espectacular volea del volante Claudio Aquino le otorgó la victoria al ‘Fortín’, que avanzó de fase con lo justo.

Desde el comienzo, el equipo del DT Gustavo Quinteros mostró jerarquía y superioridad al hostigar a la defensa visitante, sobre todo, por la banda derecha.

En ese carril se posicionó el volante Thiago Fernández, una de las figuras del bloque inicial, junto al atacante Lenny Lobato y al centrocampista Nicolás Garayalde.

Fue este último quien, a los 27 minutos, lanzó un zurdazo desde fuera del área que alcanzó a desviar el arquero Pablo Fernández.

El ‘Fortín’ no necesitó demasiadas situaciones claras para abrir el marcador, ya que, cinco minutos después, llegó un centro atrás de Fernández que conectó el delantero Abiel Osorio en la puerta del área chica.

Ya en ventaja, Vélez controló el resto del primer tiempo con tranquilidad, en tanto que los santafecinos solo esbozaron una respuesta mediante pelotazos largos para su centrodelantero, Ciro Leineker, quien pudo incomodar a los zagueros velezanos en alguna ocasión aislada.

Aun así, el DT Cejas decidió cambiarlo para el complemento, y en su lugar mandó a la cancha al delantero Juan Bonet.

A los 7 minutos, Las Parejas tuvo la más clara cuando Jiménez quedó frente a frente con Sosa, pero el guardameta del ‘Fortín’ tapó con seguridad.

El envión ofensivo del ‘Lobo’ persistió durante los siguientes minutos ante un Vélez más pasivo, que comenzó a sentir presión en el área propia por parte del equipo del Federal A.

Para contrarrestar ese dominio, Quinteros envió a la cancha a los volantes Claudio Aquino y Francisco Pizzini, en lugar del juvenil Fernández y de José Florentín, de floja participación.

Sin embargo, la recuperación de los de Cejas se cristalizó a los 24 minutos, cuando al lateral Tomás Guidara le rebotó un centro surgido desde un córner para que la pelota ingrese en su propio arco y, de esta manera, estampe la igualdad en Vicente López.

Más allá de los cambios de Quinteros, quien decidió dejar en el banco a Ricardo Centurión (ingresaron Thiago Vecino, Braian Cufré y Francisco Pizzini), Vélez no pudo reaccionar y el conjunto santafecino fue más peligroso hasta el tramo final, con numerosos centros llovidos sobre el área de Sosa.

Pero una genialidad de Claudio Aquino sentenció la serie para los de Liniers: a dos minutos del final, el ex Independiente paró la pelota a 30 metros del área, esperó un pique y ejecutó una volea que fulminó al arquero Fernández al atravesar el ángulo derecho.

Cuando la impaciencia comenzaba a bajar desde las tribunas velezanas, los de Quinteros encontraron una victoria que le dio tranquilidad y lo metió en la siguiente fase del certamen federal, donde enfrentarán al ganador de la serie por los 32avos de final entre Arsenal de Sarandí y Estudiantes de Río Cuarto.

– Síntesis –

Vélez Sarsfield: Sebastián Sosa; Tomás Guidara, Damián Fernández, Patricio Pernicone y Tomás Cavanagh; Nicolás Garayalde y José Florentín; Lenny Lobato, Agustín Bouzat y Thiago Fernández; Abiel Osorio. DT: Gustavo Quinteros.

Sportivo Las Parejas: Pablo Fernández; Alan Luque, Santiago Strasorier, Matías Martínez y Martín Alemandi; Julían Acosta y Joaquín Iturrieta; Ramiro Maldonado, Alan Balbi y Braian Jiménez; Ciro Leineker. DT: Sebastián Cejas.

Gol en el primer tiempo: 32m. Abiel Osorio (VS).

Goles en el segundo tiempo: 24m. Tomás Guidara, en contra de arco (SLP), y 43m. Claudio Aquino (VS).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Juan Bonet por Ciro Leineker (SLP); 19m. Claudio Aquino por Thiago Fernández y Francisco Pizzini por José Florentín (VS); 23m. Martín Caballo por Julián Acosta y Julio Montero por Ramiro Maldonado (SLP); 31m. Álvaro Montoro por Lenny Lobato y Thiago Vecino por Abiel Osorio (VS); 33m. Fernando Godoy por Braian Jiménez y Lautaro Príncipe por Martín Alemandi (SLP); y 36m. Braian Cufré por Tomás Cavanagh (VS).

Amonestados: Fernández, Pernicone, Garayalde y Aquino (VS); Jiménez, Strasorier, Alemandi y Godoy (SLP)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Platense. (Télam)