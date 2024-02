"Yo hablo de frente y digo las cosas como son", avisa el DT Gustavo Costas

El entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, avisó que habla de "frente" y dice las cosas "como son" después de las polémicas que se armaron tras sus duras declaraciones post derrota con Unión de Santa Fe en el debut de la Copa de la Liga Profesional.

"Los jugadores saben cómo hablo y estoy en una relación permanente de diálogo. Yo pensé que faltaron cosas en el primer partido y el primer responsable fui yo. Por eso lo dije después en la conferencia de prensa. Si no les llegué o no entendieron el mensaje es mi responsabilidad. Jugamos mal con Unión, sobre todo en el primer tiempo y en el segundo lo emparejamos. Soy claro y sin vueltas. Yo hablo de frente y digo las cosas como son", explicó Costas en ESPN.

A los futbolistas no les cayó bien puertas adentro cuando dijo: "Faltó actitud y Racing hizo un primer tiempo desastroso". Sus explosivas declaraciones sorprendieron a los presentes y no llevaron armonía en el vestuario tras el primer paso en falso con Unión (1-0), de local.

Sin embargo, Racing se recuperó y ya en la siguiente presentación aplastó a Tigre (3-0), en su casa, aunque Costas aclaró que todavía no están "bien desde lo físico por la falta de tiempo de trabajo".

"En el primer partido no nos salió absolutamente nada. Seguro que no le llegamos nosotros a los jugadores. Todo lo contrario sucedió en el segundo contra Tigre", aclaró.

"No me gustan las excusas pero tenemos jugadores que llegaron hace poco tiempo. Es complicado por momentos acomodar todas las piezas. La pretemporada duró dos semanas y arrancamos con los amistosos. Es difícil que entiendan la idea tan rápido, pero los tiempos son cortos", argumentó.

Además, Costas comentó que Racing está para "dar el salto" porque se encuentra en un gran momento desde lo institucional.

"El fútbol argentino es parejo y este Racing está mejor que en mi época de jugador. Yo llamé a todos los jugadores antes de que vengan para explicarles la exigencia que tiene la institución. Tengo la vara muy alta", afirmó.

"No estamos bien físicamente. Estaremos en menos de siete puntos. Los jugadores tuvieron como nunca un mes de vacaciones, dos semanas de pretemporada y una de amistosos antes del inicio del campeonato. Esto lo digo ahora que ganamos, no estamos al cien por cien desde los físico como todos los equipos. Quiero un Racing que salga a buscar los partidos, que sea intenso y que vaya con todo", repitió.

El ejemplo que dio Costas fue el caso del defensor Germán Conti: "Le expliqué que iba a jugar porque no tenía a otro defensor. Sólo llevaba tres días con nosotros en el plantel trabajando".

Racing visitará el lunes a Estudiantes de La Plata, desde las 21.30, por la tercera fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. (Télam)