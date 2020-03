El papá de un niño derivado en CABA, por estudios médicos que se suspendieron por la pandemia, pide volver a Caleta Olivia. Están alojados en un hotel. El avión fue reprogramado 3 veces. La CSS intenta conseguir un departamento. La familia siente que el nene estará más seguro en su casa.

Dilio Carrizo es el papá de Ramiro, un niño caletense de 5 años que fue sorprendido por las restricciones de la pandemia, cuando estaba derivado por motivos médicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Junto a la mamá y la hermanita bebé del nene, llegaron el 3 de marzo.

La familia está preocupada, por varios motivos. El primero es el coronavirus, dado que Ramiro es paciente de riesgo. Su padre, también lo es, debido a que en 2019 recibió una intervención quirúrgica oncológica. Pero, además, la vida en una habitación de hotel, limita la capacidad familiar de satisfacer las necesidades alimenticias específicas, principalmente de Ramiro.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, Dilio señaló que la obra social les provee alojamiento y comida. Pero, a raíz de la crisis sanitaria, les resulta muy difícil hacerse con los alimentos adecuados.

“Ramiro no puede consumir cualquier cosa. En el hotel no se puede cocinar, porque no hay cocina, sólo hay un microondas. Los supermercados de la zona son express, y tienen productos envasados. No es capricho. Mi casa está armada en función de sus necesidades. Acá no podemos darle calidad de vida”, resaltó.

El nene tiene una discapacidad, y necesita tratos especiales. En Buenos Aires debían practicarle una serie de estudios para establecer un tratamiento. Pero, la indicación médica quedó suspendida, por razones de fuerza mayor.

“No lo puedo llevar a un hospital, ni puede venir un médico a verlo. Todo está preparado para el coronavirus y lo demás, se suspendió. En casa es diferente, hasta tengo vecinos doctores. Acá tengo miedo por su vida, y también por la de todos nosotros. No elegimos esto. No estamos haciendo turismo”, apuntó Dilio.

El pedido concreto de la familia es que se arbitren los medios para retornar a la provincia. El vuelo que debían abordar fue reprogramado 3 veces. La próxima fecha es el 3 de abril, pero tampoco es seguro que se realice. En última instancia, solicitan que un avión sanitario los transporte.

LOZN consultó a autoridades de la Caja de Servicios Sociales, y explicaron que están haciendo gestiones para brindarle a la familia un mejor espacio, en donde transitar la cuarentena. Señalaron que están intentando conseguir un departamento, para que el niño esté más cómodo.

Además, expresaron que el traslado no depende de la obra social, sino de las disposiciones de seguridad en el marco de la crisis. Y aseguraron que, desde Caleta Olivia como en CABA, trabajan para resolver la situación.