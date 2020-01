Con el paro de colectivos en la ciudad, un viaje del centro a la periferia puede costar hasta 600 pesos. La demanda de taxis se ve cruzada por el regreso de los “UBER” truchos, empresa que no funciona en la provincia, pero que replica la modalidad de traslado y ‘avivó’ a los que buscan ganar plata cobrando menos.

El paro de choferes de Maxia tiene en vilo a los vecinos de Río Gallegos que, ante la ausencia del servicio y la necesidad de trasladarse, no tienen muchas opciones a las cuales recurrir. Para moverse por la ciudad, los vecinos optan por taxis o ‘UBER’ truchos que llegan a cobrar la mitad del valor que un móvil registrado legalmente.

Es importante recordar que la empresa UBER no funciona en la provincia y que, de hecho, es ilegal. Con ello, muchos vecinos optaron por “prestar” sus automóviles para hacer viajes a valores mucho más bajos que un taxi registrado de forma legal.

Pero, ¿cuánto cuesta viajar en nuestra ciudad? Según pudo conocer La Opinión Austral, la escala de tarifas varía según lo que el vecino elija. Por ejemplo, un ‘UBER’ trucho desde el barrio San Benito cuesta entre 200 y 350 pesos por viaje, dependiendo la tarifa que desee cobrar el chofer.

Hoy viajar en Taxi a los barrios periféricos cuesta realmente una fortuna. Foto: (José Silva).

En tanto, un taxi registrado cuesta entre 550 y 600 pesos, prácticamente el doble de lo que cobra un móvil trucho. La diferencia radica en los peligros que puede generar subirse a un móvil sin registro oficial.

En diálogo con el medio, la vecina del San Benito Daniela Ledesma señaló: “Los UBER no tienen un control, somos muchos los que trabajamos de noche o durante la mañana muy temprano. Por ejemplo, yo tengo horario rotativo, es muy complicado para salir con el clima así, imaginate si salís con chicos a clases de apoyo o colonias, ya que muchos van a los gimnasios de otros barrios”.

Para Ledesma, y para muchos vecinos de nuestra ciudad, “un taxi directamente es impensable, la verdad es que necesitamos que esto se solucione lo más pronto posible”, apuntó.

Una verdadera odisea y golpe al bolsillo

Haciendo el cálculo, para una persona que trabaja de lunes a viernes y debe movilizarse en UBER truchos desde barrios periféricos, como el San Benito, 22 de Septiembre o el Patagonia, el costo ronda los 12 mil pesos mensuales.

“No podemos estar así, es mucha plata que se nos va, uno trabaja por plata que se termina gastando en UBER, entonces terminamos intercambiando el dinero para no perder el trabajo”, apuntó la vecina.

Preocupados por la situación, los vecinos de los barrios más alejados, quienes padecen el conflicto entre la empresa y los choferes, son los más perjudicados puesto que las distancias a recorrer son importantes.

“Que hagan el paro donde corresponde, en la puerta de Maxia, no en el municipio. Mirá cómo están los días, no podemos andar así, es un derecho tener el transporte público. Al no tener control, el UBER te va a cobrar la tarifa dependiendo de la cara del cliente”, apuntó Ledesma.

Todos los grupos de colectivos que funcionaban en WhatsApp terminaron siendo un intercambio entre quienes manejan taxis ilegales y UBER truchos. “Yo estoy en cinco grupos y administro uno, ya perdió su función original, ahora se hacen viajes truchos en todos a través de distintos números que ofrecen viajes”, agregó la vecina.

Con el mal clima de estos días, Ledesma indicó que, por ejemplo, recientemente quiso tomar un UBER trucho, pero que con la fuerte lluvia no quisieron realizar el viaje y debió llamar a un taxi. “Me cobró 550 el viaje desde el Hospital Regional hasta el San Benito, sobre la calle 22”, detalló.

Para concluir, señaló: “En mi posición, hago responsable a la UTA de todo lo que está sucediendo porque, si bien defienden un contrato, están directamente atacando al vecino, somos personas que no superamos los 15 mil pesos mensuales y ellos nos están haciendo pasar un mal trago”.