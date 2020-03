Luciano Calil está detenido desde el 18 de febrero. Su detención se logró luego de una exhaustiva investigación de la DDI de Caleta Olivia. En su indagatoria se negó a declarar y pidió su excarcelación, la cual le fue negada por el juez interviniente. El viernes pasado resolvieron su situación procesal: tiene prisión preventiva.

El 18 de febrero, la División de Investigaciones de Caleta Olivia realizó tres allanamientos en los barrios 3 de Febrero, Vista Hermosa y Zona de Chacras. Allí detuvieron a Luciano Calil de 29 años, secuestraron la motocicleta con la que posiblemente cometía los robos, municiones de arma de fuego y estupefacientes. Dichas requisas se ordenaron por parte del juez de Instrucción, el doctor Gabriel Contreras.

Calil ya contaba con antecedentes penales por haber cometido hechos similares en octubre del 2019. En aquel momento, el muchacho había sido atrapado junto a otro hombre de apellido Velázquez. Según fuentes cercanas a la investigación, ambos cometían hurtos en la vía pública (arrebataban bolsos, carteras y celulares), también habían robado la moto que usaban para robar.

Cabe destacar que el sujeto fue detenido a raíz de un robo ocurrido el 12 de febrero en la calle Presidente Perón. Ese día, a las 11 horas, un hombre que conducía una motocicleta acompañado de una mujer, le arrebató la cartera a una señora que caminada por la vereda. Pero no solamente le robaron sus pertenencias, sino que agarraron la cartera y aceleraron la moto, por lo cual la mujer cayó al asfalto, sufrió un fuerte golpe y se desmayó.

Cuando lo indagaron, el defensor oficial de Luciano Calil pidió su excarcelación, pero fue negada por el magistrado interviniente. El viernes pasado se resolvió la situación procesal del detenido: se determinó prisión preventiva, por lo que continuará tras las rejas en la División Comisaría Segunda.

Los motochorros no robaron más

A principio de febrero, en la localidad de Caleta Olivia se fueron registrando varios robos con la modalidad de motochorros. La primera alerta la dieron las victimas en sus redes sociales, donde a través de publicaciones contaron lo que les había sucedido en la calle. De este modo, los vecinos prevenían a la comunidad para que “tengan cuidado en la calle”.

Sin embargo, desde que Calil está detenido (18 de febrero) hasta el momento no se registraron más robos con la modalidad de motochorros. Aunque las autoridades no descartan que haya un segundo motochorro que no acciona por la detención del mencionado.

Robos violentos arriba de la moto

La modalidad que usaban era violenta –“arrancaban” bolsos, carteras y mochilas–, pero en otras ocasiones la magnitud de los asaltos era tanta, que llegaban a atacar a punta de pistola y con violencia física. En uno de los primeros hechos, a una mujer la interceptaron y le robaron 20 mil pesos que llevaba en su cartera, junto a documentos y tarjetas bancarias.

Otro de los casos le sucedió a un vecino caletense. Cuando el hombre caminaba alrededor de un supermercado (actividad que disfruta todas las noches, según le contó a LOZN), dos muchachos que iban en una moto se acercaron y lo golpearon para reducirlo. Mediante insultos le pedían que entregue el celular y finalmente lograron sacarle 300 pesos del bolsillo del pantalón.

En esos días, la alerta de la comunidad era clara y se manifestaba así: “Son dos personas arriba de una moto, ambas con cascos y una de ellas lleva una mochila roja colgada de los hombros”. Además, elegían como víctimas a adultos mayores, pero preferentemente mujeres. Y siempre, gente que caminaba por la calle, sin importar el horario.