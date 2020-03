Desde el Hospital Zonal de Caleta Olivia desmintieron que haya un caso sospechoso. El Hospital de la Cuenca Carbonífera Dr. Sánchez, también descartó pacientes en riesgo en Río Turbio. Mientras tanto, en Río Gallegos se dificulta el contacto con las autoridades de Salud y todavía no hay parte oficial.

A pesar de la psicosis que se generó en diferentes puntos de Santa Cruz, por posibles casos de COVID-19 que fueron descartados por los nosocomios de cada localidad, el Hospital Regional de Río Gallegos aún no emitió ningún comunicado sobre el virus y mantiene reserva absoluta sobre el tema.

A raíz de la situación sanitaria global por el aumento de casos de pacientes afectados por el coronavirus, se activó el protocolo de actuación en diferentes localidades de la provincia.

La medida se lleva adelante de manera preventiva e implica el aislamiento durante catorce días de personas que viajaron a los países más afectados, considerados zonas de transmisión.

Esto fue lo que ocurrió en Puerto Santa Cruz y en Río Turbio, no así en Caleta Olivia, desde donde se descartó completamente que haya habido un caso posible o sospechoso, así lo aseguró el ente sanitario.

Marcelo Blanco, director del Hospital de la Cuenca Carbonífera Dr. Sánchez, en diálogo con el equipo de FM El Portal aclaró que “el tema del coronavirus puede dividirse en tres fases distintas, una cosa es la parte epidemiológica, otra es la parte de sospecha y la parte final es la del paciente confirmado”.

Sobre este último aclaró “el paciente confirmado de enfermedad por coronavirus tiene lo que se llama síndrome agudo respiratorio grave, para que se pueda decir que alguien está enfermo hay que hacer el diagnóstico de la enfermedad con la identificación del virus en la sangre del enfermo”.

Según explicó, este proceso se hace al final de la cadena, cuando se tiene lo que se llama el paciente sospechoso “en el caso del coronavirus es el que hoy ha tenido o tiene fiebre, tos, algún tipo de malestar respiratorio, corporal, similar a un estado gripal y a su vez, haber tenido una secuencia epidemiológica de contacto con algún lugar de tránsito de este virus”.

Por esto, es que las personas que viajaron a países considerados zonas de transmisión fueron puestas en cuarentena y durante 14 días deben permanecer aislados en sus hogares, de forma preventiva, para evitar posibles contagios durante la potencial incubación del virus “es un permiso especial con goce de sueldo” aseguró Blanco.

Pero aclaró que esto no ocurre, porque se les haya detectado algún signo o síntoma de la enfermedad, sino por el solo hecho de haber estado en las últimas semanas en esos países del extranjero donde hay un tránsito aumentado del virus.

Esto ocurrió, según informaron desde los respectivos hospitales, con un hombre en Puerto Santa Cruz y con tres personas de Río Turbio, entre los cuales dos de estos últimos decidieron llevar adelante la cuarentena en Chile.

Los de la Cuenca Carbonífera no presentaron -hasta el momento- ningún síntoma y están aislados por prevención, mientras que el hombre oriundo de Puerto Santa Cruz, sí manifestó signos leves y por eso fue enviado a su casa a realizar el aislamiento junto con su familia, con quienes había viajado a Australia.

Según lo informado desde la Dirección del Hospital Seccional Eduardo Canosa, en setenta y dos horas, una vez analizadas las muestras que se tomó a la familia, se conocerá la confirmación o no de la enfermedad.

Aislamiento preventivo en primera persona

Uno de los rioturbienses se llama Víctor Morales y docente de la UNPA. Desde Puerto Natales contó a La Opinión Austral que “por prevención uno tiene que hacer cuarentena, son catorce días de licencia que hay que tomarse si o si, es por legislación, no es algo que uno pueda elegir”.

Víctor regresó desde Europa a Ezeiza, desde allí viajó a Santiago de Chile y ahora se encuentra en Puerto Natales, “tuve doble control, cuando ingresé a Argentina y a Chile, entregué por escrito una declaración jurada con datos de contacto, porque si surge algún problema con un pasajero se tienen que poner en contacto con toda la gente que viajó en el avión”.

Si viajara a Río Turbio debería quedarse encerrado en su casa por prevención, por eso prefirió quedarse en el país vecino “debemos quedarnos aislados y en caso de presentarse algún síntoma tenemos que dar aviso inmediatamente a las autoridades sanitarias, nos llevarán al hospital y nos harán los exámenes médicos correspondientes, pero por el momento nada de esto ocurrió”.

Víctor, quien está aislado junto a una colega con la que viajó, contó que se comunicaron con él desde el Hospital de Río Turbio “tenían mis datos, sabían que había viajado, me consultaron cómo estaba y a dónde me encontraba, me preguntaron qué iba a hacer, calculo que les avisaron desde Ezeiza o se enteraron a través de la UNPA, están en alerta con cada caso”, explicó.