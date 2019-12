Despedidos del Municipio de Río Gallegos piden ayuda al SOEM: «Para nosotros no es ilegal»

Un grupo de despedidos del Municipio de Río Gallegos se reunieron esta mañana en la sede del SOEM con un asesor del gremio para saber qué actitud va a tomar el gremio con respecto a los 82 puesto de trabajo perdidos.

Tal como anticipó La Opinión Austral, Pablo Grasso decidió cesantear a las personas que obtuvieron la planta permanente a través de 3 decretos reservados que firmó Roberto Giubetich en mayo, junio y julio. La nueva gestión consideró que la forma en que obtuvieron el beneficio era ilegal y salteaban el Estatuto del Empleados Municipales, algo que luego confirmó el secretario Adjunto del SOEM, Oscar Coñuecar, al móvil de LU12 AM680 y FM Láser 92.9.

Entre los despedidos está el veterinario Guillermo Basualto, ex director general de Salud Pública y Bienestar, área que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Basualto dijo este mediodía al móvil de LU12 AM680 y FM Láser 92.9, que estuvieron reunidos con un asesor letrado del gremio del SOEM para «ver que decisión va a tomar el SOEM ante esta situación».

Según el veterinario el abogado del sindicato les pidió toda la documentación y quedó en comunicarles a Pedro Mansilla antes de dar una respuesta

«Hay un grupo importante que hemos quedado cesantes en nuestra función en el inicio de la gestión del intendente Pablo Grasso y estamos tratando de hacer diferentes gestiones para ver como resolvemos esta situación», dijo Basualto.

Para el ex funcionario municipal que se puso al hombro las castraciones gratuitas en Río Gallegos «el cargo político en el Estatuto municipal no existe, no está nomenclado».

«En realidad lo que nosotros decimos es que hemos sido pasados a planta permanente, hemos cumplido los plazos legales de los 6 meses y el 10 de diciembre renunciamos a nuestros cargo y debemos continuar con nuestras plantas permanentes», explicó.

Además dijo que «el intendente tiene la facultad de pasar a planta permanente a empleados por decreto fundamentando por qué y demás. Por eso consideramos que los decretos no son ilegales».

En ese sentido apuntó contra la actitud de la gestión actual. «Dejar 80 familias sin trabajo sin evaluar situaciones particulares es una barbaridad. Nos llenamos la boca hablando de Justicia Social pero para determinadas cosas nos olvidamos», cuestionó.

«Tenemos una compañera con una hija con parálisis cerebral y que quedó sin cobertura de la obra social. Hay 13 personas más con hijos con capacidades especiales que se quedan sin cobertura social. Hay gente que no cobró aguinaldo», enumeró algunas de la situaciones que no se tuvieron en cuenta a la hora de cesantear a todos.

Además dijo que «si queremos que estas situaciones dejen de suceder tiene que modificar el Estatuto. El que pierde es el empleado municipal que queda en el medio».