El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso opinó acerca de los conductores que el lunes salieron a la calle y fueron detenidos por un control policial generando un largo embotellamiento en la Autovía 17 de octubre.

La imagen impactó porque evidenció la cantidad de gente que incumple el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno nacional.

La foto de la vergüenza fue tapa de La Opinión Austral.

“No se si quieren a sus familias. Que miren a los ojos a sus seres queridos y vean que es el momento que de poder demostrarle el cariño solamente en cuidarlos y cuidarnos entre nosotros”, dijo el jefe comunal en declaraciones a LU12 AM680 y FM Láser 92.9, sin comprender la actitud.

Tenemos dos caminos

“Salen a ver si hay alguien afuera. Tratemos de entender. Esta es una batalla complicada porque si no nos sabemos contener y hacer entender que todo este esfuerzo es en beneficio de la gente pero si la gente no se involucra en acatar estos procesos va a ser muy difícil”, cuestionó.

“Después nos van a apuntar con el dedo y nosotros no queremos lo que está pasando en España, Italia, en Serbia. No queremos poner a las Fuerzas Armadas en la puerta del Hospital para ver quien puede vivir y quien no. No lleguemos a eso.

“Hay que ser crudos, drásticos pero hay que ser real. Tenemos dos caminos: El aislamiento de todos para disminuir el camino de crecimiento la curva en la Patagonia, especialmente en mi localidad y mi provincia; o ir por el camino, para ver a quien elegimos atender para que se muera o no se muera”.

“Tenemos que tomar la verdadera dimensión de lo que estamos viviendo”, remarcó.

Centro de Salud Peliche

“Queremos ver si podemos reutilizarlo en un servicio como hospital municipal o atención diario municipal, como se viene planificando. La idea es ponerle más profesionales y contenido”.

Aislados

El intendento contó que en el Gimnasio 17 de Octubre solo quedan 4 personas que habían ingresado de Punta Arenas y que mañana una de esas personas cumple los 14 días de aislamiento. Para esta semana ya no quedaría nadie de ese contingente.

“No ponemos mas gente, porque si pongo gente nueva, le alargo mas días a la gente que ya estaba ahí”, explicó.

Grasso contó que el Centro Chileno es utilizado también como lugar para aislar a los extranjeros que llegan a la ciudad.