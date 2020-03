Por Sergio Pellizza

Este es un espacio cedido generosamente por La Opinión Austral, desde hace más de trece años, que permite abrir una ventana para atreverse a ver a esta bendita tierra desde un ángulo diferente, el de la fantasía alimentada por el paisaje que cuenta cosas.

Es lo que pasa con estos cuentos, donde la Patagonia Austral puede decir algo de su entrañable misterio, su sabor mágico, su temperamental carácter. De amores, sueños, alegrías, lágrimas, sangre, misterios, mágicos aconteceres que a veces se escapan de este mundo. De eso se trata en estos breves relatos.

Recuerdos de vientos patagónicos

Era una noche tormentosa, hasta con relámpagos, que iluminaban como un flash, un instante y luego todo se apagaba de nuevo. No es común este tipo de tormentas en la Patagonia Austral. Menos en Cabo Vírgenes, el último confín de la parte continental sur de Argentina.

Aquí en este lugar que es la puerta de entrada al Estrecho de Magallanes, escenario de mitos y leyendas. Un lugar lejos de todas partes y cerca de ninguna, el viento del este que trajo la tormenta.

En una pausa de calma, desplegó sus registros memoriales y se acordó que, allí había hace tiempo un rancho de chapas, que el siempre temperamental viento del oeste había volado y desparramado, en uno de sus frecuentes impulsos de verano patagónico.

Como siempre que llovió paró, y al amanecer temprano del día siguiente con las presiones en equilibrio y la mar en calma. El viento del Oeste y el Este se encontraron tranquilos y sin empujarse, conversaron como viejos amigos que eran…

-Dime viento del oeste. – ¿Te acuerdas del rancho de chapa que había por aquí?

-Claro que me acuerdo. – Los registros me dicen que la volé sin querer hace unos años en tiempos humanos. – Dicen que allí habitaba un personaje muy extraño, incluso para los humanos, un tal Conrado…

El viento del este sintió curiosidad y en ese momento recordó que el viento del norte y del sur le había hecho comentarios sobre este singular personaje y dijo.

-El viento del norte me comentó que venía de la provincia de Entre Ríos donde debía una muerte.

El viento del sur que apareció soplando bajito se unió a la charla y dijo.

-Yo también tengo registros de Conrado.-Parece que estuvo en la marina cuidando la frontera en el paraje El Zurdo, cerca de Rio Turbio y había pasado por el penal de Ushuaia por callar a algunos que osaron molestarlo.

-Bueno, bueno dijo el viento del oeste ya me está cansando esta inactividad, espiaré el barómetro que tienen los marinos en el faro y me concentraré en hacer mi trabajo de soplar con fuerza, cuando se den las condiciones. –Ustedes también tendrán que moverse o los tendré que empujar un poco para que me dejen espacio para bufar fuerte.

-Está bien, dijo el viento del este. –Ya que estamos en calma, que les parece si hacemos un resumen de lo que sabemos, después me encargo de llevarlo hasta el monte Chaltén. La montaña sagrada de los habitantes originarios de esta zona, los Tehuelches. Allí se guardan todos los registros de lo que sucede en Patagonia.

Los cuatro vientos acordaron hacerlo y quedo algo más o menos así:

Nació en 1916 en Diamante, Entre Ríos. Se llamaba Conrado Asselborn. Estuvo un tiempo con los militares y parece que en un duelo mató a alguien por eso fue preso en el penal de Ushuaia. Se vino a este lugar inhóspito donde mandamos nosotros, los vientos con el del oeste a la cabeza. Esta debe ser una de las regiones más inhóspitas del mundo. La playa es pedregosa. La inmensidad asusta o enamora, Solo algún árbol peinado resiste la desventura de haber nacido aquí, o el orgullo de la vida de resistir siempre.

El viento del oeste interrumpe la redacción del relato del viento del este y dice.

-Tú siempre romántico y filosófico, esta lindo pero sé más concreto.

– Bueno, dice el viento del este. -Solo se sabe lo que él viejo Conrado quería contar y lo que dejaba ver. Una piel de zorro tendida, algunos víveres canjeados por pepitas de oro en algún comercio de Río Gallegos. Era casi todo lo que había en ese rancho de chapa.

– Todos nosotros lo vimos despertar cada mañana contra el viento gélido del sur y el oeste. Eso, por más de 40 años, con escasas 7 horas de luz en invierno y sobradas cinco horas de oscuridad en verano. Con la arena cernida del amanecer, en busca del brillo, pescaba al atardecer. Una sucesión de momentos todos iguales, interrumpidos por algún luminoso instante donde aparecía una pepita de oro.

Conrado eligió la vida y su muerte. Con la misma arma que cazaba zorros, una tarde cualquiera se disparó en el año 1992, tiempos humanos.

Y vaya a saber por qué, una calle de la ciudad lleva su nombre.

¿Qué hace decidir al ser humano a elegir la más extrema de las soledades? Tal vez, las más hostiles circunstancias naturales le resultan más llevaderas que la humanidad; tal vez…

Las presiones comenzaron a bajar y subir de nuevo dando lugar al movimiento casi continuo de altas y bajas, llevando y trayendo masas de aire en movimiento en todas las direcciones de la rosa de los vientos.