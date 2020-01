Ricardo Luna fue detenido anoche por la agresión de comienzos de mes, que generó la venganza que termino con las vidas de su novia, Natasha Schumacher y sus dos hijos. ¿Por qué no antes?

*Por Sara Delgado

Al cierre de esta edición, la DDI de zona norte detuvo a Ricardo Luna, la pareja de Natasha Shumacher, fallecida hace once días junto a sus hijos Karin (6) y Lautaro (8), durante un incendio provocado por un grupo de personas con las que el joven había tenido un enfrentamiento a inicios de mes.

La orden de detención fue firmada en horas de la noche por la jueza subrogante, Malena Totino, entendiendo que fue el causante de toda la desgracia.

Es que, tal como viene publicando La Opinión Austral, en el arranque del año, Luna apuñaló a un joven y las familias de este prometieron venganza. Sin embargo, fue capturado recién ayer, luego de que fuese flagrante la amenaza que corrían Natasha y sus hijos, hace todavía más ruido.

Por el triple crimen, Totino detuvo a los hermanos de apellidos Remetería y Gallardo, que la semana pasada se negaron a declarar y permanecerán detenidos hasta que la magistrada defina su situación procesal la otra semana.

Mientras tanto, los padres de las víctimas menores de edad planean una nueva marcha, en la que pretenden conocer detalles del caso y celeridad para llegar a los responsables, si acaso estos no lo fueran.

Durante las horas posteriores al triple crimen ocurrido en la madrugada del cinco de enero, Luna mantuvo activas sus redes sociales, desde donde se comunicó con esta periodista para denunciar que sabía perfectamente quiénes habían matado a su pareja y los hijos de ella.

“Les voy a decir, para que la gente no hable mierda, que la familia Remetería y Quipildor fueron los asesinos hdmp… Esa familia (Quipildor) arrebató la vida de mi novia y los dos angelitos”, contó.

Luego de eso, desactivó sus redes sociales, y ayer reapareció con una serie de posteos que podrían parecer desafortunados.

En uno muestra una bolsa con marihuana, en el siguiente un plato de guiso por “el bajón” y antes que eso, escribió: “Por qué suben fotos tan zarpadas chicas, no se dan cuenta que estoy solo, no me castiguen así”.

También anoche, momentos antes de su detención, el joven que declaró que la madrugada del incendio no pudo rescatar a su familia porque, en vez de eso corrió dos cuadras para llamar a los bomberos desde la casa de su hermana, respondió una serie de mensajes con evasivas, y reclamó a este diario que publicáramos las fotos de los detenidos.