ENTREVISTA EXCLUSIVA

Aníbal Fernández dijo que con Cambiemos YCRT “se moría”

El interventor llega hoy a Santa Cruz. Asegura que su compromiso es poner en marcha la megausina y que escuchará a los ‘NyC’. Hoy dará detalles de la situación que dejó Omar Zeidán. “Si no quisieran poner en marcha la mina, no me hubiesen venido a buscar a mí”.

A esta altura, Sinopec se quedaría sin las áreas

El Instituto de Energía ordenó investigar si hay baja en la producción en las reservas para confirmar el proceso de desinversión de la petrolera. Hoy es la primera audiencia de conciliación con los gremios.

Vuelven a dejar sin efecto los contratos de unas 200 personas

¡A rapear mi amor!

Luciano Andrade fue el más votado en la batalla de freestyle que se hizo en el barrio 240. Sus letras son autorreferenciales y hablan de inclusión.

El SOEM espera recategorización y paritarias

BANCO NACIÓN

Kulfas anunció una nueva línea de créditos para pymes

Pérez Costa subió a lo más alto del podio

Elite Open

El ciclista santacruceño se coronó campeón en el Terra Australis.

POLÉMICA FOTO

Grasso fue al ‘tour’ cervecero y la oposición no lo perdonó

SAN VALENTÍN

Contale tu historia de amor a LOA y ganate el festejo

Para este 14 de febrero lanzamos un concurso que celebra el amor romántico. Participar es muy fácil y los premios para las dos parejas ganadoras incluyen cena, noche de hotel, desayuno y un regalo sorpresa.