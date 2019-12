Docente atacó a médica para que le extendiera la licencia por enfermedad

El educador trabaja en dos colegios. Fue denunciado luego de encerrar a una profesional de Reconocimientos Médicos en el consultorio, bajo amenazas, para que le diera más días de licencia. Cuando la mujer logró escapar, el docente la amenazó: “si te cruzo en la calle, me la voy a cobrar”.

Sucedió en Puerto Deseado, donde la responsable de Reconocimientos Médicos del Hospital, Malen Bordan, denunció que fue atacada por un docente que trabaja en dos escuelas de esa localidad, quien le exigía que le diera más días de licencia médica.

La denuncia fue radicada el mismo día y la médica solicitó una restricción perimetral contra Marcelo Santivañez, quien, luego de agredirla, la amenazó con vengarse.

Según contó la mujer a La Opinión Austral, todo sucedió el viernes, cuando la médica fue sorprendida en su consultorio del centro de salud por un educador que “se presentó con gritos, insultos y amenazas, diciéndome que quería hablar conmigo y que no se iba a retirar”.

Bordan cree que el acto fue premeditado, porque antes que eso él se había cruzado con su compañero del centro de salud, constatando que no iba a estar para protegerla.

“El sabía que yo estaba sola en el consultorio y que en el lugar éramos tres mujeres. Me gritaba y me amenazaba mientras levantaba los pies sobre el escritorio, en una actitud bien machista. Me decía que si yo no firmaba una nota que a él lo favorecía, no me iba a dejar salir de la oficina”, relató la mujer, que luego rompió en llanto porque “fueron momentos muy difíciles”.

La médica temió que Santivañez la atacara con golpes porque “estaba totalmente desbordado y no me permitía salir de la oficina. Me descalificaba con insultos y yo gritaba pidiendo que alguien llamara a la Policía. Fueron minutos eternos, le decía que se corriera, que me dejara salir y mis compañeras estaban asustadas, pero salieron corriendo a pedir ayuda”.

Cuando el docente vio que las mujeres corrieron para pedir ayuda, finalmente dejó libre a la médica, pero antes le advirtió “si te cruzo en la calle, me la voy a cobrar, vas a ver”.

Ni bien pudo zafarse, Bordan denunció el ataque en la comisaría deseadense, pidió medidas de restricción y la documentación de la denuncia también llegará a las manos de las autoridades del Consejo Provincial de Educación.

En su relato a este diario, la titular de Reconocimientos Médicos dijo que “nunca me pasó una situación así, donde tuve mucho miedo, pensé que venía a pegarme”, porque “él ya había hablado con mi compañero en el hospital, sabía que yo estaba sola y que iba a resolver esto a su manera”, insistió.