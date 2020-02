Morena Márquez tiene 13 años, a los 8 le detectaron leucemia linfoblástica aguda. Pasó por quimio, por rayos, le dieron el alta y un año después reapareció el cáncer. Tuvo que ser trasplantada, con un donante que llegó desde muy lejos, Alemania. Hoy está muy bien, por entrar al Industrial.

Sheila es la madre de la pequeña Morena, en diálogo con La Opinión Austral relató la lucha de su hija contra el cáncer, la importancia de nunca perder la fe, y alentó a la comunidad a ser donante de médula ósea.

En el 2015 le detectaron a Morena Márquez leucemia linfoblástica aguda, tenía tan solo 8 años, le realizaron quimioterapia y radioterapia, diez sesiones de rayos en la cabeza, de manera profiláctica.

More pasó por diferentes etapas, pero hoy gracias a Dios es un canto a la vida.

“Al principio fue muy duro, pero estábamos en el mejor hospital del país, el Garrahan, con los mejores doctores, por eso estábamos tranquilas, con mucha fe y confianza, dando todo para no caernos” narró la mamá de Morena.

En el 2016 se recuperó, le dieron el alta, estuvo un año bien con los estudios dándole perfecto, hasta que en un control de rutina los médicos notaron que bajó su nivel de plaquetas, le hicieron una punción de médula para descartar que se hubiera enfermado de nuevo y sí, el cáncer había regresado.

“Ahí fue un poco más difícil, la enfermedad había vuelto con más fuerza, y las quimios que le daban al principio ya no hacían efecto, el cuerpo las recibía como si le pasaran agua, ahí los médicos deciden hacerle un bloque de quimio intensiva, porque la médula ya no respondía” recordó Sheila.

Tras el trasplante de médula Moreno comenzó una nueva vida.

Así es como en el 2018 informaron a la familia que había que hacerle un trasplante, esa era la única solución para Morena, porque el tratamiento contra el cáncer “no le hacía ni cosquillas”.

En junio comenzó la búsqueda del donante y dos meses después llegó desde Alemania, la internaron los primeros días de agosto para prepararla para el trasplante y el 31 del mismo mes la operaron.

Y un 15 de septiembre, justo el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, “le prendió la médula a More, cuando salió de terapia intensiva la doctora le fue a dar la noticia, ella estaba feliz, me dijo: mamá ya con esto me curan”.

El 5 de diciembre regresaron a Río Gallegos, tuvieron que esperar 100 días después de la cirugía, “esas fiestas de fin de año fueron re lindas, las pudimos pasar todos juntos, en casa” contó a LOA.

Actualmente viajan cada un mes y medio a Buenos Aires, a realizarse controles, en marzo le realizarán la punción del año y medio de trasplante, “le pinchan la cadera, extraen una muestra de la médula y la mandan a analizar, para ver cómo va todo” adelantó Sheila.

Hoy Morena tiene una vida normal, sólo tiene que cuidarse con la alimentación, incluso va a natación, ya este año empieza la secundaria y “está re ansiosa, quiere ir al Industrial, le gusta todo lo que es electromecánica”.

“Donar médula es el acto más puro de amor, es salvar otra vida”

Sheila quiso compartir un claro mensaje: “Nos tocó ver que hay niños que no encuentran los donantes de médula, y tienen los días contados, porque hay un donante cada 1 millón de personas, y a veces no hay, no se consiguen”.

15 de Febrero: Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil. Morena superó un trasplante de médula ósea en el año 2018, su donante llegó de Alemania, está próxima a arrancar sus estudios secundarios en Río Gallegos y nos deja este hermoso mensaje para concientizar a la población de lo importante que es donar órganos. More hoy trata de concientizar sobre la importancia de la donación de órganos.

Por eso pidió a la comunidad que done y tome conciencia, “a cualquiera le puede pasar, no es fácil encontrar donante, en nuestra familia nos pasó que ninguno era compatible con ella”, y agregó: “Es fácil y no duele, por ahí fuiste a donarle sangre a alguien, ahí mismo podés hacerte donante de médula, de la misma sangre que te extraen, mandan una muestra a analizar al INCUCAI, y ya quedaste en el registro”.

Y a las familias que están pasando por lo mismo les transmitió: “Hay que tener fe, los milagros existen, hay que pensar en positivo, no hay que bajonearse, van a haber noticias que son feas, pero no hay que perder las esperanzas”.