Javier y Federico eran de Puerto Deseado y habían viajado el lunes 27 de enero para visitar a sus amigos Jonathan y Diego. Junto a los dos primeros iban a viajar dos jóvenes más, es decir que podrían haber sido ocho víctimas en el incendio fatal. El consuelo para las familias es que la mayoría de los fallecidos murió “por monóxido de carbono”.

El trágico incendio desatado en la madrugada del 31 de enero en la vivienda del barrio 26 de Junio fue un golpe duro para la sociedad caletense, pero también afectó directamente a la comunidad de Puerto Deseado, ya que cinco de las seis personas fallecidas eran oriundas de aquella ciudad.

Además, dos de las víctimas no estaban en situación de calle, sino que habían viajado el lunes 27 de enero para visitar a unos amigos. Se trata de Javier Maradona (de 21 años) y Federico González (25), quienes habían salido de la localidad portuaria para visitar a Jonathan Vidal (19) y Diego Escobar (20).

Es necesario agregar que ese día también murieron Jorge Vásquez (42), un hombre nacido en Caleta Olivia que estaba en la calle y había sido entrevistado por La Opinión Zona Norte una semana antes del incendio, y Natalia Vidal (37), la madre de Jonathan y Diego, quien había llegado a la ciudad de El Gorosito con la intención de iniciar una nueva vida.

Podrían haber muerto ocho personas

La mamá de Javier, Silvina Maradona, dialogó con LOZN y dijo que junto a su hijo y a Federico iban a viajar dos jóvenes más, quienes finalmente no pudieron hacerlo. Por ello, en el incendio podrían haber muerto ocho personas.

También contó que su hijo era muy dependiente de ella y que para viajar juntó dinero haciendo changas. Aunque no le avisó que se iba a Caleta Olivia, sino que la llamó después. Habían planeado encontrarse ese viernes para retornar a la ciudad portuaria. “Él me pidió que lo llamara a las 9 para despertarlo, pero nunca me respondió las llamadas, ni escuchó mis audios”.

Sobre la causa de muerte de Javier, su madre contó que en el acta de defunción “dice que murió por inhalación de monóxido de carbono” y ella cree que todos murieron así menos Jorge, cuyo cadáver fue encontrado en la vereda de la casa. “Ese papel es el único consuelo que me queda, no quiero ni pensar que mi hijo sufrió. Mis hermanos me dijeron que cuando lo vieron, estaba acostado con una mano abajo de la mejilla y su carita no estaba tan quemada, sólo estaba sucia con hollín”, mencionó.

Querían empezar una nueva vida

Natalia Vidal había viajado a Caleta Olivia en busca de una nueva vida junto a sus dos hijos, Diego Escobar y Jonathan Vidal. En un primer momento emprendió sola el viaje, hasta que logró “acomodarse” en la ciudad de El Gorosito. Después, hace más de tres meses, había regresado a su ciudad natal para buscar a sus hijos, que se habían quedado viviendo en una casa que tenían en la calle Maipú.

Una amiga de la familia Vidal, conocida como “Chuchi” de la familia Garay, le contó a la LOZN que los hijos de Natalia le decían “mamá del corazón” y que eran muy amigos de su hijo Braian Garay, “es más, se criaron juntos y se querían como hermanos”, mencionó. “Eran buenas personas, Naty era una mujer que la luchó y quería empezar una nueva vida con sus hijos”, añadió.

También dijo que los jóvenes fallecidos tenían metas en la vida. Diego quería volver a Puerto Deseado y estar cerca de sus amigos, estaba en pareja y su sueño era ser padre. “Su novia quedó destrozada cuando se enteró de la noticia”. Johnatan, en cambio, quería seguir estudiando.