Dos detenidos ‘in-fraganti’ en el B° Rotary 23

A las 4 horas del miércoles, ocurrió un intento de robo en una vivienda de calle San Luis, en el barrio Rotary 23 de Caleta Olivia. Efectivos de la Seccional Quinta de Policía lograron aprehender a dos sujetos.

Vecinos del lugar los descubrieron cuando pretendían violentar una abertura y de inmediato llamaron a las autoridades. Al verse descubiertos, los individuos emprendieron una infructuosa huida.

En ese momento, los moradores de la casa no se encontraban en la misma. Estaban festejando Año Nuevo en otro sitio de la ciudad. Fuentes vecinales señalaron a La Opinión Zona Norte que no es la primera vez que malvivientes buscan ingresar en esa casa en particular. “Se ve que, por alguna razón, la tienen marcada”, señalaron. Igualmente, se trató de otro intento felizmente frustrado.

Lo agarraron robando un TV

En tanto, a las 04:50 del miércoles, una patrulla del Comando Radioeléctrico de Caleta Olivia divisó a un sujeto que se trasladaba a pie llevando un televisor a cuestas. Sucedió en la calle José Valente. Personal de la Comisaría Quinta acudió al llamado de sus pares, cuando estos tenían al sujeto reducido en el suelo.

Se trataba de un joven de 19 años, domiciliado en el barrio Rotary 23. Tenía en su poder un televisor Led de 43 pulgadas, marca LG, de color negro. No pudo acreditar su propiedad y fue conducido a la dependencia policial en carácter de aprehendido. Por orden de la sede judicial -de turno subrogado-, luego de fijar domicilio, el sujeto fue liberado. Quedó a disposición de la Justicia.