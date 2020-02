El martes, la Municipalidad de Caleta Olivia alertó no consumir alimentos en la vía pública, ya que un niño de 9 años tenía la Enfermedad de Transmisión Alimentaria por comer un pancho en “El Argentino”. Marina Salvatierra, dueña del carro, hizo uso de su derecho a réplica. Lee en esta nota lo que dijo.

A raíz de la alerta que se publicó el martes anterior a las 15:20 en la página oficial de Facebook que corresponde a la Municipalidad de Caleta Olivia, el carro de comidas rápidas “El Argentino” se vio envuelto en una polémica, ya que acusan a sus propietarios de vender un pancho que desencadenó una enfermedad grave en un niño de 9 años.

Según había informado el municipio en el comunicado, el viernes pasado, un menor ingresó al Hospital Zonal con un “cuadro severo de gastroenteritis, diarrea sanguinolenta y purulenta, con un alto grado de deshidratación y peligro de vida”, todo esto, por consumir un alimento en la vía pública.

En este sentido, apuntaron al carro en cuestión, como responsable de vender el pancho en mal estado culpable de que el niño sufriera esta grave afección. También mencionan que la subsecretaria de Comercio, Silvina Baigorria, había confirmado el incidente y durante el fin de semana clausuraron el local.

Marina Salvatierra, dueña del puesto de comidas que hoy se encuentra en boca de todos, hizo uso de su derecho a réplica y, entre otras cosas, mencionó que el local no se encuentra clausurado por el área municipal, sino que “lo tengo cerrado porque el permiso de 30 días venció el 15 de febrero”.

Además, comentó que no le habían informado sobre el estado de salud del niño, que como dicen en el comunicado corría peligro de vida, sino que se enteró anteayer junto con toda la población de Caleta Olivia, por medio de la publicación en Facebook del ayuntamiento y la réplica de la noticia en los medios.

El descargo de Marina

“Quiero que los responsables de la Subsecretaría de Comercio se hagan cargo y salgan a aclarar con pruebas”, mencionó la mujer propietaria de “El Argentino”, que se encuentra en la costanera local. Contó que los inspectores bromatológicos realizaron diversas visitas al local, que le comentaron sobre la denuncia, pero cuando pidió los nombres para ponerse a disposición de la familia afectada no recibió nada.

El viernes pasado, fueron a hacer una inspección y constataron que los alimentos estaban en buen estado y contaban con la fecha de vencimiento como debe ser, “tanto de carne, panes, aderezos y verduras”, agregó. Ese mismo día, Marina cuenta que le dijeron: “Vamos a cerrar por 24 horas para hacer limpieza general con motivo de evitar que alguien hable”, dijo.

Sábado y domingo no fue nadie. El lunes regresaron por pedido de ella, “en ese momento yo no estaba, pero había dos personas de mi confianza, las inspectoras le sugirieron pintar unas patas de la plancha y algunas maneras donde se pone el pan, también una mancha que había en la pared”.

“Me pidieron que cambie el freezer, porque era muy chiquito, ayer fui a la mañana para que me firmen el nuevo permiso y me tuvieron a las vueltas, me hicieron esperar mucho tiempo y a lo último Baigorria mandó a que me dijeran que no me iban a dar el permiso porque no tengo un baño químico”, agregó.

Por otro lado, sobre el nene que estuvo internado, Marina dijo: “Cuando supe me puse a disposición de la familia, pedí nombre y no me quisieron decir porque no había nombres, yo soy madre de dos hijos y si me llegara a pasar también me gustaría que hagan eso, que estén a mi disposición”.

Para cerrar, comentó que iba a ir hasta el final con la Justicia para resolver la situación. “Esta acusación como hicieron está mal, tienen que haber tenido pruebas suficientes para decir eso. Es una vergüenza que hoy mi carro está en todas las redes sociales y siendo indicado como que somos asesinos, ¿dónde están las pruebas de que hayan consumido en el carro?, porque si es así necesito el nombre para ponerme a disposición esas personas”.