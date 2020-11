Aballay negó que exista una "selección" de pacientes: “Atendemos a todo el mundo en los hospitales"

El secretario de Estado de Salud y Seguridad del paciente de Santa Cruz, Germán Aballay, respondió consultas de La Opinión Zona Norte sobre la situación de los hospitales de zona norte.

También dio su parecer sobre las recientes declaraciones del director del nosocomio de Puerto Deseado, Gustavo Mirón, en cuanto a una posible “selección” de pacientes.

“Los hospitales en zona norte están preparados para hacer frente a la atención y en esta curva ascendente de contagios estamos trabajando mucho con todos los directores”, manifestó Aballay. Sobre ello, remarcó que la gestión provincial está “evaluando la cantidad de camas que tenemos” para “coordinar el número de trabajadores necesarios en todos los sentidos”.

Recordó que los empleados públicos sanitarios “están expuestos al máximo en su integridad física” y que “algunos se contagian, y eso significa contar con menos trabajadores”. “Es un trabajo intenso, pero satisfactorio desde el punto de vista de la voluntad, de la manera que lo venimos haciendo a lo largo y ancho de la provincia”, añadió.

En cuanto a las declaraciones del director hospitalario Mirón, aclaró que “no hay una selección natural” de pacientes, “ni de ningún tipo indicada por nadie” sobre a quiénes se va a a atender o no. “Atendemos a todo el mundo, como hacemos siempre. Eso significa un esfuerzo enorme de parte de quienes tenemos que tomar decisiones y de parte del conjunto de los trabajadores de la provincia, entre los que me incluyo”, aclaró.

“Con respecto al doctor Mirón, lógicamente hablé con él ayer. Me señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto y como hay una controversia respecto a eso, haremos la pregunta que tengamos que hacer en el ámbito que corresponda”, expresó