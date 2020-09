Alicia Kirchner: “Les pido que escuchemos al equipo de salud”

La gobernadora Alicia Kirchner reflexionó ayer sobre estos seis meses de cuarentena en Santa Cruz, en un momento en el que se necesita más que nunca de la responsabilidad de todos y todas. Entrevistada por La Opinión Austral, resaltó el trabajo del equipo de salud, habló del comercio y las clases presenciales.

Consultada por la evaluación de esta pandemia, afirmó que hubo inicialmente una preocupación general de nuestra población. “Un miedo a lo desconocido”. Pero, “con el tiempo, se la visualizó como algo lejano, de otros lugares del mundo. Esto creo que generó una suerte de inmunidad negacionista”, dijo.

“Todos los días me pregunto qué es lo mejor para nuestra provincia. En base a otras experiencias, hicimos de la comunicación, algo central: partes diarios, informes preventivos, todo ello buscando que la gente tome conciencia de la gravedad de este virus, el Covid 19. Íbamos muy bien, sin embargo, quedó demostrado que nadie está en una caja de cristal”, manifestó.

Asimismo, la mandataria aclaró que a la provincia entran diariamente un promedio de 300 camiones para poder proveernos de alimentos, combustibles, etc. “Aún haciéndose los controles pertinentes, siempre hay un descuido. Y más con un virus que va contagiando sin aviso previo”, expresó.

“Por eso creo que esta pandemia nos sorprendió. Parecía algo imposible y creíamos que dado el avance científico en que se mueve el mundo, en el corto plazo, tendríamos el remedio o la vacuna. Por ello, hoy uno de los temas que más me preocupa y ocupa, es el sistema sanitario y nuestra comunidad”, añadió.

El equipo de salud

Alicia destacó que el sistema sanitario “está haciendo un esfuerzo descomunal” y que aquellos que están en la trinchera “ponen todo, y merecen mi mayor reconocimiento”. En ese sentido, informó que han incorporado más agentes, pero “nada es suficiente” ya que “se contagian como el resto de la población, pese a todos los cuidados que tienen”.

“El otro tema que me preocupa y ocupa, es la población de nuestra provincia. Les pido que no nos relajemos, que miremos lo que pasa en otros lugares del mundo, donde hubo una ola de contagios devastadora, y ahora está llegando una segunda ola”, agregó.

Luego enfatizó que “necesitamos encontrarnos, pero tenemos que acostumbrarnos, por ahora, a tener distancia física, usar el tapaboca y lavarnos permanentemente las manos”. Y subrayó: “Cuidarnos, depende de vos como persona, no sos el vivo o la viva porque eludiste un control, hiciste una fiesta clandestina o compartiste un asado o una picada. Yo te diría frená, querete un poco más, queré a tu familia, amigos y amigas. Los lamentos, después, no sirven”.

Comercios y clases

Otro tema en el que hizo especial hincapié es en los comerciantes que están imposibilitados de abrir sus puertas. “Con ello, se genera todo tipo de problemas. Si bien tanto desde Nación como de provincia estamos apoyando en lo que podemos, obviamente que esto no se soluciona de fondo”, aclaró.

“Pero les cuento, hay países en el mundo que todavía no pudieron abrir sus puertas porque su actividad comprende un distanciamiento físico adecuado para realizarla, que hoy, es imposible cumplir. A ellos les digo, no es el gobierno que no quiere ayudarlos, el que no quiere que trabajen, es una pandemia que nos lastima como lastima al mundo”, manifestó.

La mandataria dijo que, sin dudas, “otro gran problema entre todos los que existen, es la educación de nuestros chicos y chicas”. Y comentó que lo están articulando con mucho esfuerzo entre provincia y Nación, el colectivo de educadores, sus organizaciones, y las familias.

Sin embargo, aclaró: “Lo primero que hay que cuidar, es la salud. Esto lo hemos conversado con el ministro de Educación (Nicolás) Trotta, y no podremos iniciar las clases si no se garantizan las condiciones para cumplir con la trayectoria escolar de los chicos y las chicas”.

La pos pandemia

Por otro lado, sobre la pos pandemia, reflexionó: “Para poder pensar en la pos pandemia, tengo que ser realista y decirles que hay que frenar hoy los contagios, para que, en la pos pandemia, los santacruceños y santacruceñas tengan salud y podamos desarrollar los planes previstos para crecer, que fueron anunciados el 1° de marzo de este año”.

“Estamos en un mundo donde no tenemos certezas del cuándo se superará esta pandemia. Por eso debemos empezar a vivir de otra manera, cuidarnos en familia, en el trabajo, con amigos. Les pido que escuchemos al equipo de salud; que los cuidemos, que la situación es grave e impiadosa con los santacruceños y santacruceñas que tienen enfermedades prevalentes, y con los adultos mayores. Pero que también poco se sabe si es inocua en los niños y niñas, en los jóvenes y en los adultos que también se contagian”, enfatizó.

Finalmente, dejó un mensaje a la sociedad: “Espero que en cada día que pase, se despeje un poco el horizonte, que tengamos remedio o la vacuna, y que mientras tanto aprendamos a vivir de otra manera, con distanciamiento físico, con mucho cuidado y, por sobre todo, como una sociedad madura”