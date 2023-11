Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, la gobernadora Alicia Kirchner se reunió este viernes con Miriam Cavieres, la mamá de Río Gallegos que, tras realizarse una prueba de ADN en el marco de la campaña “Mamás que buscan” de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), encontró a sus hijos mellizos después de 44 años.

Cabe recordar que la noticia fue dada a conocer la semana pasada de manera exclusiva por La Opinión Austral y fue título de tapa de la edición del 29 de octubre.

De la reunión también participaron la ministra de Desarrollo Social, Belén García, y la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Nadia Astrada.

Miriam se realizó el examen de ADN el pasado 23 de junio en Río Gallegos.

Al respecto, la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Nadia Astrada, explicó el rol que cumplió el Gobierno provincial: “Venimos trabajando con CONADI desde el comienzo de la primera gestión de Alicia Kirchner, por medio de las muestras de sangre que se realizan vinculadas al periodo de la dictadura cívico-militar y en este caso, al abrirse el programa ‘Mamás que buscan’, se realizó el lanzamiento hace algunos meses en Río Gallegos, donde participó Miriam”.

Además, manifestó: “El reencuentro de Miriam con sus mellizos luego de 44 años de búsqueda nos llena de orgullo el corazón y fuerzas como indica la gobernadora, como así también nos llena el impulso de seguir buscando a esas familias que necesitan reencontrarse, ya sea con sus hijos, hermanos y otros familiares”.

Por su parte, Miriam Cavieres manifestó que “son momentos maravillosos. Gracias a la prueba de ADN que me hice, estoy esperando el reencuentro con mis hijos y brindarles un tiempo que me han solicitado para asumir esto y poder viajar”.

“Durante toda mi vida estuve buscando a mis hijos, investigué para saber acerca de ellos y llego a dicho programa a través de una madre que es buscadora en Buenos Aires, ella me hace el contacto. Tras contactarse conmigo, se pactó para realizar la muestra de ADN el 23 de junio, mis hijos aparecieron el 26 de octubre”, contó Cavieres.

“A esperar el reencuentro con mis hijos, mis nuevos nietos, que son tres más y a disfrutar de toda mi familia. Voy a continuar con la cuestión de las búsquedas porque hay muchas madres que buscan a sus hijos y viceversa”, cerró.