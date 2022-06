Alicia Kirchner presentó el Ministerio de la Igualdad con evocación a Evita

La gobernadora Alicia Kirchner presentó este martes el Ministerio de la Igualdad e Integración de Santa Cruz, el espacio que de ahora en más diseñará las políticas publicas vinculadas a la cuestión de género que antes estaban concentradas en una Subsecretaría con serias falencias en la aplicación.

El acto ceremonial contó con la presencia de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la socióloga, historiadora, investigadora del CONICET y referente feminista nacional e internacional y actual asesora ad-honorem de Presidencia de la Nación, Dora Barrancos. Además de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y la asesora en Políticas de Género y Sociales de la Gobernación de Santa Cruz, Iris Pezzarini.

Durante la presentación del Ministerio de la Igualdad e Integración de Santa Cruz, Alicia tomó el juramento a la ministra que encabezará la Cartera de la Igualdad e Integración, Agostina Mora, que se desempeñaba en Desarrollo Social de la Provincia.

La creación del Ministerio tiene como precedente la presentación de un proyecto de la diputada Rocío García (FDT), que hace dos años anunció que avanzaría en este sentido a pedido de la gobernadora, sin embargo no logró instalarse en la agenda parlamentaria y, esta vez, la gobernadora planteó una estrategia diferente para llevarlo adelante.

La necesidad de jerarquizar el área se da a partir del proceso iniciado en 2015 con el primer Ni Una Menos que tuvo como fin poner fin a las violencias de género en todas sus manifestaciones, lo que derivó luego en la creación del Ministerio a nivel país con la asunción de Alberto Fernández.

La presentación del ministerio provincial se da en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTB + que en Santa Cruz tiene una Ley Integral que todavía no fue reglamentada.

“La Cartera de la Igualdad y la Integración sienta sus bases en todas las luchas y conquistas feministas precedentes y actuales. Y busca un horizonte de integración de las políticas públicas provinciales con perspectiva de género federal y popular; tanto en su concepción como en sus acciones”, se leyó durante la introducción en el Salón Blanco, donde estuvieron además de legisladores y legisladoras, integrantes del Gabinete, las referentes de las organizaciones sociales y feministas.

Además del proyecto, el Ejecutivo contó con los insumos de la experiencia de gestión de la provincia de Buenos Aires, a través de las jornadas de intercambio realizadas con el Gobierno Provincial, y los foros realizados por la organización de comunicadoras Araucarias, que le entregaron un diagnóstico de la situación en base a los aportes y opiniones de los feminismos de Santa Cruz.

Estado presente

Antes del acto formal de jura, hubo una suerte de conversatorio en el cual Kirchner sostuvo que “si el Estado no está presente, no se produce ningún tipo de transformación. Es un largo camino el que se está recorriendo por los derechos de las mujeres. Por el derecho del género de la diversidad”.

Mencionó además que confía “plenamente en que nosotros vamos a lograr esa igualdad que estamos buscando, en los hechos y los derechos”, al tiempo que destacó programas llevados adelante durante su gestión como ministra de Desarrollo de la Nación, linkeando sus dichos con el debate vigente respecto de los planes sociales.

“Cuando hablaba de las políticas distributivas no dejé de no irme hacia el Ellas Hacen y también al número telefónico 144, que lo pusimos en marcha en nuestra gestión.

Nos preparamos mucho para dar respuestas a nivel nacional “un Estado presente”, donde cada persona que tenía algún problema de género y de violencia, tenía la oportunidad de comunicarlo. Este programa social nació del territorio. Yo quiero hablar de programas sociales, no de planes, porque hay discriminación con el Plan. Sin embargo, el programa tiene una mirada integradora, donde en ese caso fueron cien mil mujeres del país que recibieron, no este beneficio, sino una respuesta a sus derechos, ya que saben que me molesta hablar de beneficiarios. Yo hablo de titulares de derechos”.

Contó entonces que fue “gracias a esas mujeres, nos fueron indicando el camino, trabajando, y con sus derechos, construyendo ciudadanía. Algunas eligieron un oficio, otras la capacitación: plomeras, electricistas, y otras eligieron la universidad”. Incluso “hasta el día de hoy todavía recibimos en las redes el agradecimiento por las oportunidades recibidas, expresando que algunas se recibieron de médica, de ingeniera, etc. y esa es la importancia de la oportunidad, la importancia de un Estado presente”.

Porque, insistió la gobernadora, “no hay política pública, si no hay un Estado social presente, activo y promotor. Un Estado que se haga cargo y que sea titular en cuanto los derechos”.

Más adelante, mirando a la nueva ministra le dijo: “El camino a veces será más fácil y otras más difícil. Pero lo que no hay que abandonar nunca, es la lucha por esos derechos. Me habrás escuchado decir muchas veces; hay que resistir, hay que insistir y hay que persistir, cuando uno está convencido hacia dónde va y eso está el coraje y aquellos que no se jueguen, nunca van a producir un cambio. Te puede salir bien o no, pero eso tiene un valor importante”, manifestó Alicia.

Tras el acto, Alicia saludó a las organizaciones. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Las mujeres patagónicas sabemos de las luchas. Somos la segunda provincia en extensión y no la cantidad de habitantes y recorrer el territorio es complejo, es un desafío permanente. Este Ministerio de la Igualdad que va a trabajar junto a los otros ministerios, trabajaremos juntos de manera transversal, también junto al Ministerio de la Producción, que sólo hay dos en el país con una mujer al frente (Silvina Córdoba), y uno lo tiene Santa Cruz”, destacó.

Asimismo, la gobernadora agradeció al Poder Legislativo por la aprobación de la ley que modificó la Orgánica de Ministerios para darle lugar a la nueva cartera. “A esta Ley la vamos a trabajar de forma constante, queremos que sea desobediente, por qué no, para construir, vamos a construir derechos y vamos a transformar”.

Luego, destacó el rol de Eva Duarte de Perón, una figura clave para el movimiento justicialista y que este año será homenajeada por los setenta años desde su fallecimiento.

“Tenemos a una gran luchadora como ha sido Evita, en su época, en su momento y que con tan pocos años se nos fue. Yo creo que dejó abiertas las avenidas de la patria como decía Néstor, para que sigamos transformando, cambiando y haciendo nuevos horizontes” dijo, no sin antes reconocer que la elección de su carrera, el trabajo social, estuvo impregnado por el legado de Evita.

Intervención del Comando Evita. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En este contexto, también hubo una presentación artística de la mano del “Comando Evita”, que ataviadas como la abanderada de los humildes, ingresaron al salón Blanco con una intervención contemporánea en la que intercambiaron palabras sobre su figura con Alicia y Barrancos.

EEUU y los retrocesos

Durante su alocución, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, se refirió en varias oportunidades a los retrocesos en términos de derechos a partir de las resistencias que surgen por parte de las derechas hacia los movimientos de mujeres y de derechos humanos.

En este punto fue inevitable la referencia al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los Estados Unidos.

“La creación de este Ministerio de la Igualdad e Integración es una gran alegría para quienes creemos firmemente en la necesidad de construir un Estado que iguale y que garantice oportunidades. Frente a las violencias y las desigualdades, sabemos que no hay otra respuesta posible que más Estado, pero no cualquier Estado, queremos un Estado presente y fuerte, que trabaje sin descanso para la igualdad y para ampliar derechos para todas, todes y todos” dijo Gómez Alcorta.

La ministra invitó a las organizaciones y al nuevo ministerio de Santa Cruz a defender los derechos, frente a las permanentes ofensivas que a nivel global surgen con la aparición de figuras como Jail Bolsonaro, Donald Trump o en el caso de Argentina con el libertario Javier Milei.

Fue Dora Barrancos la que alertó respecto de la actualización de los discursos que estos sectores propalan, que ya no son determinantemente antiderechos de las mujeres y diversidades, sino que se aggiornaron hablando de una ampliación pero que siempre viene de la mano de la jibarización del Estado. Ergo, un oximorón.

Durante el Conversatorio, se proyectó un video conmemorativo a las luchas de las mujeres y diversidades en la provincia de Santa Cruz, con voces de la militancia feminista que destacaron la lucha por la conquista de derechos

La comunidad LGBTI+, en su día, acompañó el anuncio. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Vale mencionar que en el Salón Gregores, la militancia estuvo esperando a la finalización del acto, oportunidad en la que la gobernadora y su equipo se acercaron a saludar.

Al término del conversatorio, Alicia Kirchner le tomó juramento a la flamante ministra de la Igualdad, quién juró por “la Patria y los que ya no están”.

Posteriormente a eso, presentó a su equipo de trabajo y leyó un extenso discurso en el que adelantó cómo será el perfil de la nueva cartera.

El ministerio de la Igualdad y la Integración se completará, con la secretaria del sindicato de amas de Casa, Estrella Cortés, Abigail Mazú y la aún concejal de Caleta Olivia, Paola Alvarez como máximas exponentes del Ministerio de la Igualdad.

También serán parte del equipo que conducirá Agostina Mora, en otras secretarias de gestión: la docente universitaria e investigadora feminista, Romina Behrens, la actual directora de Diversidad, Roxana Rodriguez y la jefa de la UDAI de ANSES, Soledad Allendez, entre otras