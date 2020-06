Martín Chávez: “Alicia va a asignar más recursos a los municipios”

LOA.- Volvió a instalarse la discusión por la nueva Ley de Coparticipación a partir de la presentación del proyecto en Diputados, ¿es un proyecto del Ejecutivo?

Martín Chávez.- Hay que destacar la voluntad de la gobernadora de asignar mayores recursos a los municipios. Este es un trabajo que venimos realizando desde la época de Juan Donnini, cuando estaba en el Ministerio de Economía, con todo el equipo de gobierno, cuando estaba Fernando Basanta. Ya en dos aperturas de sesiones la gobernadora mencionó el tema. Hay distintos proyectos de legisladores que hoy están, otros que ya estuvieron en las anteriores composiciones y lo importante, creo yo, es dar el debate político.

Creo que en cualquier Estado con sana administración, resignar recursos es una decisión muy fuerte, pero en este caso creo que la idea de Alicia es resignar recursos para asignar mayores recursos no a un municipio en particular, sino para todo el pueblo de Santa Cruz, teniendo como eje potenciar y dar sostenibilidad en el tiempo, sustentabilidad económica al sistema previsional y al sistema de salud. Así que seguiremos debatiendo, esto es un trabajo que se va a hacer desde el Poder Legislativo, buscando los consensos con los distintos municipios.

LOA.- ¿Cómo se va a resolver la discusión entre intendentes sobre bajo qué parámetros se van a distribuir los recursos?

MC.- Hay distintos proyectos, uno toma como ejemplo la ley de Neuquén, que genera un fondo y en ese fondo hace un sistema de premios y castigos en base a la cantidad de habitantes, a la masa salarial y a la cantidad de empleados. Creo que Santa Cruz tiene la particularidad de que el empleo público dinamiza la economía, es un factor de distribuciones de riqueza y entonces hay una cantidad de empleos públicos muy alta. Quizás algún economista con la planilla Exxel fría no lo vea con buenos ojos, pero yo creo que es una política acertada porque permite dar dinámica donde no existen actividades privadas que potencien la economía, y ahí está el Estado para paliar esta situación.

Somos una provincia alejada del centro urbano de Buenos Aires y lo mismo sucede en Río gallegos. En localidades más distantes de la capital o de Caleta Olivia tienen inconvenientes para generar puestos de trabajo, entonces es justo y necesario que el empleo público sea potente, y en este sentido yo creo que los guarismos, los parámetros de distribución hoy son los acertados. No tenemos que perder de vista que este año debería realizarse el censo, no sé si finalmente se realizará o no, por cuestiones de coyuntura, pero seguramente será el año que viene y ahí se van a dar los nuevos parámetros de coparticipación. Pero creo que como está estructurado el sistema, es justo en lo que hace a la distribución secundaria. Por eso es muy importante la discusión en la Cámara, porque ahí están presentes los representantes de todas las localidades y van a defenderlas.

LOA.- Se supone que la segunda etapa de gestión de Alicia Kirchner es de consolidación, sin embargo la pandemia paralizó muchos temas de agenda política, ¿cómo ves el contexto de la gestión?

MC.- Creo que Santa Cruz mejoró tremendamente, a diferencia de lo que sucedió a nivel nacional, en el Estado Nacional y en otros estados provinciales. No nos vayamos lejos a buscar ejemplos, miremos a la hermana provincia de Chubut, que tiene un tremendo desequilibrio financiero. Santa Cruz fue a contramano de lo que sucedió a nivel nacional y en algunas provincias, y por tanto soy optimista con el futuro.

Creo que Alicia armó un gabinete con un perfil que busca el desarrollo de Santa Cruz, poner en valor nuestros recursos naturales, que la mano de obra santacruceña haga un encadenamiento productivo con nuestra materia prima, nuestros recursos naturales.

Lamentablemente, no sólo Santa Cruz, Argentina y más de 187 países tenemos esta cuestión sanitaria de la pandemia, creo que fue acertado lo que hizo al manejo que se le dio a Santa Cruz, la autoridad sanitaria, el ministro Nadalich, el COE, Alicia, creo que hicieron una buena tarea de contención de esto que es tan crítico. No es sólo una cuestión sanitaria porque se traslada a lo económico, lo social y se está trabajando bien. Creo que, concluida esta etapa, vamos a seguir con los proyectos que tenemos.

LOA.- ¿El de la reforma judicial, por ejemplo?

MC.- La creación de la Ley de Ministerio Público Fiscal de la Defensa, el Código Procesal Penal, que en su momento fue muy bueno, el sistema mixto que hoy tenemos ya tiene 25 años de vigencia, pero creo que dentro de los cambios estructurales que va a legar Alicia para el futuro, se encuentra este tema que es el Código Procesal con el sistema acusatorio. Después, un tema que es muy debatido es el juicio por jurado.

LOA.- ¿Funcionaría acá?

MC.- Yo creo que sí, me parece que es un sistema de democracia directa en donde cada uno de los ciudadanos y ciudadanas representa directamente el interés del pueblo y participa en la toma de decisiones.

Soy un profesional del derecho, pero no creo que los abogados y abogadas tengamos un don natural o un don dotado de Dios para juzgar a nuestros conciudadanos y conciudadanas, sino que creo que cualquier ciudadano lo puede hacer y además está todo el sistema del Poder Judicial para darle sustento técnico a esa decisión, así que soy partícipe de establecer juicios por jurado, que por otra parte son para delitos con penas mayores a 17 años, en abstracto, y me parece importante que en ese tipo de delitos la sociedad participe en forma directa en la resolución.

LOA.- Presentaste finalmente el proyecto del “Tucu Tucu”, ¿por qué es necesario fundarlo como pueblo?

MC.- Ya antes de fines del 1800, (el gobernador) Lista y todos nuestros pioneros estuvieron explorando la zona. Tenemos un manchón, un bolsón deshabitado como dicen los especialista en urbanización, que son recursos naturales santacruceños, argentinos, realmente muy bellos, con un enorme potencial a nivel turístico. Para situarnos geográficamente: Está El Chaltén, lago San Martin, Strobel y El Cardiel, en esa zona tenemos un bolsón deshabitado, que son recursos naturales santacruceños argentino realmente muy bellos, son un enorme potencial a nivel turístico. Hoy hay una actividad ganadera muy fuerte, pero nosotros tenemos que ir complementando. Son los ejes que marcó Alicia para este nuevo periodo. Poner en valor nuestros recursos naturales tiene que ver con ejercer la soberanía y no sólo con un sentido chovinista, nacionalista, porque realmente lo que buscamos es integrarnos con la hermana República de Chile, potenciar nuestras virtudes y poder trabajar en lo que es Villa O'Higgins, que es la localidad vecina.

Esto es retomar la idea que tuvieron Selva Judith Forstman, Jorge Turinetto, Alejandro “Chiqui” Victoria y, fundamentalmente, lo que queremos es potenciar los recursos naturales y darle infraestructura urbana a toda esta cantidad de estancias, de establecimientos ganaderos.

Hay gente que vive ahí, hay estancias muy imponentes. Tenemos un ejemplo acá en el Cóndor o yendo camino a Punta Arenas, lo que es San Gregorio. Son estancias de esa envergadura. Tenemos que ser lúcidos y hacer retrospección en la historia y ver el buen ejemplo que tuvimos con El Chaltén en 85. No es sólo una cuestión de soberanía territorial, sino con poner en valor nuestros recursos naturales y generar opción para las generaciones venideras.

LOA.- ¿Cómo ves el rol de la oposición en Diputados y en general en Santa Cruz?

MC.- Creo que hay un sector que se quedó con el pequeño “Durán Barba ilustrado”, que cree que la política es una nota en un diario, en una red social. Nosotros estamos en la avenida del frente, en las antípodas de esa forma de hacer política. En particular, en lo que es la Legislatura, creo que hay una oposición constructiva, marcando lo que ellos consideran que es erróneo y siempre mostrando una opción. Lo veo correcto. Claro que por ahí hay algunos posicionamientos que son desmesurados. Después tenemos que destacar que el Frente de Todos y Todas tiene tres corrientes, que son la de SER, la de Nace una Esperanza y la del Acuerdo Santacruceño, que confluimos dentro del frente y esto también enriquece el debate dentro de nuestro bloque.

Dentro de los distintos temas que se van planteando hay miradas divergentes, pero tengo que remarcar la voluntad del jefe de nuestro bloque, Matías Mazú, en la búsqueda de consensos y también tenemos que marcar la figura de nuestro vicegobernador, Eugenio Quiroga, que estuvo a la vanguardia y muy rápido de reflejos en implementar una plataforma digital para que el Poder Legislativo permita el funcionamiento de la democracia con los tres poderes. Yo estoy conforme, y lo que sí, me parece que tenemos que trabajar en proyectos que aporten soluciones en la vida cotidiana de la gente y no hacer proyectos para hacer una nota. Hay que trabajar sobre la calidad y no sobre la cantidad.

LOA.- Cuando se habla de calidad institucional, se habla de Ley de Lemas, ¿está en la agenda parlamentaria su derogación?

MC.- Siempre la Ley de Lemas fue debatida, fue discutida. Yo creo que cuando hablamos de reglas electorales, no hay un sistema que sea justo o injusto. Cuando uno entra en un proceso electoral, las reglas, mientras sean claras y válidas para todas las partes, son las reglas del juego. Haciendo un parangón, si en el fútbol valiese el gol con al mano, vale para todos gol con la mano, sería injusto si valiera sólo para un equipo.

En una provincia como la nuestra, la Ley de Lemas garantiza y permite la participación de las minorías, de hecho, creo que es una característica que está exacerbada y tenemos muchísimas candidatas y candidatos en cada uno de nuestros procesos electorales y yo no lo veo mal. Quizás algún partido o alguna persona pueda tener una visión diferente, lo cual es respetable, pero yo creo que garantiza el derecho a elegir y a ser elegido