Amigos del Hogar de Ancianos de Caleta Olivia recaudan elementos de seguridad

La Fundación Amigos del Hogar de Ancianos inició una campaña de recolección de elementos de seguridad junto al programa radial “De donde somos”, de FM San Jorge, destinada al personal del Hogar de Ancianos “Nuevo Amanecer” de Caleta Olivia. La campaña se realizó el sábado pasado y continuará el próximo 4 de julio.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, Alicia Carrizo, presidente de la organización, comentó: “Si bien en el hogar siempre se cubren las necesidades, nunca está de más colaborar y más en esta época donde esta pandemia nos tiene preocupados. Tomando los mayores recaudos, estamos trabajando de a poco”.

Mediante un pedido realizado por la directora de la institución, en la campaña solidaria se solicita la colaboración de la comunidad con elementos de seguridad como: algodón, alcohol en gel, alcohol líquido, guantes descartables y tapabocas.

Durante la semana la comunidad podrá acercarse a Casa Yeye, ubicada en Mosconi 429, o mediante la página de Facebook Fundación Amigos del Hogar de Ancianos.

Carrizo comentó que debido al contexto actual, no han podido realizar actividades económicas para recaudar fondos y “quisimos hacer una venta de empanadas, pero no está autorizada desde el Comité Operativo de Emergencias”.

Situación actual

Las organizaciones de Caleta Olivia fueron golpeadas duramente luego de que se declarara la cuarentena obligatoria en el marco de la pandemia por coronavirus.

“En febrero hicimos una feria de empanadas y luego en marzo ya no podemos hacer nada. Por suerte, la fundación no ha tenido gastos más que los corrientes”, apuntó la presidente y agregó “tenemos un móvil, pero no se ha movido porque los abuelos no pueden salir. Tenemos que comenzar a recaudar porque se viene el cierre anual, donde hay que presentar balances administrativos y todo eso requiere de un pago a los contadores”.

“Habíamos presentado una nota pidiendo autorización y nos dijeron que no, pero estamos esperando para juntar fondos para el hogar”, destacó.

Acerca del cambio de comisión, Carrizo comentó que se hará la renovación en el mes de octubre