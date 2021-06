Clases: amparistas exigen “criterio”, mientras avanza la presencialidad

Los amparistas que piden por el regreso de las clases adentro de las aulas en la provincia de Santa Cruz pretenden que el Consejo Provincial de Educación (CPE) cumpla con la normativa nacional que estableció el criterio y protocolo para la vuelta a clases presenciales.

Según el abogado José Luis Janezak, que representa a los padres y madres de Río Gallegos y El Calafate (la mayoría de escuelas privadas), el Gobierno Provincial no está cumpliendo con las dos resoluciones del Consejo Federal de Educación a las que el CPE adhirió a través de la Resolución 120. Sin embargo en Santa Cruz “no se cumple y no dice por qué no lo hace, ni con qué criterio y fundamentación científica y seria”.

En la apelación que presentó Janezak, luego de que el juez Francisco Marinkovic rechazara el planteo a fines de mayo, los amparistas cuestionaron que las autoridades de la provincia “mantienen la suspensión de las clases presenciales en Santa Cruz desde marzo 2020 sin que exista ningún acto jurídico formal, ni decreto, ni Resolución, ni ningún instrumento formal que lo fundamente en lo más mínimo y que establezca algún límite temporal”.

El juez Marinkovic dijo que “el contexto excede a cualquier decisión a nivel educativo”.

De hecho, los amparistas dan a entender que al no retornar las clases presenciales en las localidades con bajo riesgo y habiendo adherido a las resoluciones 386 y 387 del Consejo Federal de Educación, el CPE está incumpliendo con la normativa nacional. “Ni siquiera dice por qué no lo hace ni con qué criterio y fundamentación científica y seria”, dijo el abogado a La Opinión Austral.

Los amparistas aguardan que la resolución de la Cámara integrada por los jueces Eduardo Gabriel López, Diego Lerena y Enrique Arenillas esté en una semana.

El jueves 3 de junio el juez de Primera Instancia, Marinkovic, hizo lugar al recurso de apelación de los padres y madres de Río Gallegos y El Calafate.

Para ellos no se trata de ponderar las cuestiones sanitarias sino de que se cumpla lo dispuesto por el CFE.

También señalaron que Marinkovic consideró el DNU que impuso restricciones en todo el país por el crecimiento de casos de contagios, sin embargo esta medida “no tuvo ningún efecto en Santa Cruz en materia educativa, ya que no impedía ni impide la presencialidad en las localidades encuadradas en el nivel de riesgo medio de indicador epidemiológico”.

En 10 localidades

Pero, mientras tanto, el Gobierno de Santa Cruz anunció a fines de mayo una serie de medidas que marcan el nuevo escenario de la educación pública para comenzar las clases presenciales en diez localidades, mientras que otras sostendrán la modalidad combinada.

Las decisiones del Gobierno también incluyen a El Calafate y Perito Moreno. Ambas ciudades preparan sus esquemas de presencialidad combinada, que comenzarán a implementarse una vez transcurridos los 21 días de vacunación de sus docentes. En El Calafate se vacunaron 625 docentes y no docentes hasta el sábado, según el portal Ahora Calafate.

La novedad obedeció -en primera instancia- a dos factores claves: el avance de la vacunación y el nuevo semáforo epidemiológico.

En las aulas

Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Rospentek, Tres Lagos, El Chaltén, Cañadón Seco, Fitz Roy, Jaramillo, Koluel Kaike y Gobernador Gregores son las diez comunidades que regresan a la presencialidad. Se suman algunas instituciones educativas que se encuentran ubicadas en la ruralidad, precisó Educación.

La demanda presentada el 12 de mayo acusaba al Gobierno Provincial de “vulnerar” el derecho a acceder a la educación de sus hijos e hijas y pedía que se adoptaran medidas para retomar la asistencia regular a las aulas, ya que cada distrito tiene la facultad de actuar conforme la evaluación del riesgo epidemiológico.

Entre los argumentos del amparo aparecen, además, que la provincia de Santa Cruz mantuvo bares y comercios abiertos mientras las escuelas llevan más de un año cerradas, al tiempo que hace referencia al índice epidemiológico que estableció el riesgo de alto a bajo según cada municipio, y que en Río Gallegos y El Calafate -de donde son la mayoría de los amparistas- está definido como “moderado”.

En este sentido, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que intervino marcó una fuerte oposición al amparo, entendiendo que no era posible que un grupo tan reducido de personas “pretendan arrogarse la facultad de peticionar por todos y todas los y las NNA de esta Provincia” pero que, además, su planteo dejaba afuera a quienes son una parte central del asunto: los y las docentes.

El juez Francisco Marinkovic analizó el amparo iniciado por José Luis Janezak, asesor del ARI, exconcejal de Río Gallegos, que pedía que se le ordenara al Consejo Provincial de Educación “el inmediato restablecimiento de las clases presenciales en todos los niveles educativos” y además “vacunar con carácter prioritario al personal de los establecimientos”. Sin embargo, el magistrado entendió que, en la situación sanitaria actual, mientras el país y Santa Cruz atraviesan el peor momento de la segunda ola, el contexto excede a cualquier decisión a nivel educativo.

“Tales peticiones requieren un nivel de análisis y ponderación de una serie de aspectos sanitarios (además de las posibilidades funcionales y estructurales del sistema educativo) que exceden el marco de la acción de amparo”, señala el fallo al que accedió La Opinión Austral.

Vale recordar que incluso en aquellos lugares donde originariamente se permitió la presencialidad, la escalada de contagios obligó a las autoridades a rever la medida y retomar la virtualidad.

En las ciudades donde volvió la presencialidad, la escalada de contagios obligó a rever la medida.

Marinkovic cita en su fallo el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que dijo la Corte al respecto, pero no se centra en la vía libre que le dio a Horacio Rodríguez Larreta para abrir colegios, sino en su negativa a resolver la cuestión de fondo, al señalar que no corresponde a los jueces la evaluación sobre la decisión de mantener escolaridad presencial en un momento de crisis sanitaria.

“No se pueden analizar los datos empíricos relativos a la conveniencia o no de clausurar las clases presenciales, pues ello supondría conocer cuántas escuelas hay, el estado de los edificios, el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad en la pandemia, si se ha asegurado la preservación de la salud de los docentes, si los alumnos tienen que usar transporte o pueden llevarlos sus padres, si esa actividad es contagiosa o no. (...) En este aspecto queda claro que la magistratura no está en condiciones de juzgar la conveniencia de la medida”, se lee en el voto de Ricardo Lorenzetti.

Si bien la Corte hizo este planteo, en su centralidad le dijo al alcalde porteño que abrir o no era decisión suya. Ergo, Larreta abrió.

Por eso, Marinkovic explica que “desde dicha perspectiva, y teniendo especialmente en cuenta el contexto sanitario actual, así como las normas dictadas en consecuencia, entiendo que la petición de los amparistas excede las posibilidades formales de la acción de amparo”.

Así las cosas, en contrapartida, el magistrado riogalleguense atendió a la cuestión sanitaria y además de rechazar el amparo, libró un Oficio al Consejo Provincial de Educación que conduce María Cecilia Velázquez “con el fin de poner en su conocimiento las inquietudes y fundamentos de este grupo de padres”.

Luego de que Marinkovic aceptara la apelación, los amparistas esperan qué van a resolver los jueces de la Cámara Civil