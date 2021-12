Andy Calderón, el niño trasplantado, podrá pasar Navidad fuera del hospital

“Estamos ahí de lograr que este guerrero sea un nene completamente sano”, dijo Ismael Calderón, el papá de Andy, a La Opinión Austral.

Con un año y diez meses, el pequeño debió ser trasplantado del hígado en la Ciudad de Buenos Aires, en enero de 2020.

Desde ese momento, la comunidad se preocupó por su salud y estuvo atenta a todo lo que fue atravesando el pequeño. Es que, sin dudas, sus ganas de vivir conmocionan.

En plena lucha y recuperación del trasplante le detectaron un cáncer linfoproliferativo, en enero de este año, que lo tuvo delicado de salud.

Sin embargo, durante noviembre llegó la gran noticia: no sólo superó el trasplante, sino que también superó el cáncer.

Ismael contó que el pequeño atravesó una cirugía en su hígado durante diciembre: “El jueves pasado tuvo su cirugía y salió excelente, el 16 del mes que viene tiene otra y es muy posible que a Andy le saquen su catéter”.

Andy e Ismael, su papá, están en Buenos Aires desde el trasplante.

Se trata, para la familia, de una de las últimas instancias en su recuperación. Su papá contó algunos detalles de la intervención que dan cuenta de la mejoría del pequeño y de la expectativa que tienen los profesionales.

“En la cirugía que le hicieron el doctor se la jugó y le dejo el catéter más arriba de su hígado, es como que hoy su hígado está funcionando solo. Si dentro de un mes sigue igual como lo dejó, es decir, funcionando solo, los profesionales le retirarán el catéter”, contó emocionado Ismael.

El pequeño podría volver a Río Gallegos durante febrero, cuando le saquen el catéter

Es que la lucha fue muy larga y el tiempo fuera de su ciudad y de su casa también. “Estoy muy feliz, no queda nada para el 16 de enero, estamos ahí de lograrlo”, agregó su papá con las ansias de retornar a Río Gallegos.

Recordó, además, que para estas fechas durante 2020 Andy atravesaba el cáncer que hacía parecer todo cuesta arriba.

“El 24 de diciembre del año pasado en el hospital nos decían que a Andy se le despertaba el cáncer linfoproliferativo. Lo que es la vida y las ganas de vivir que tiene”, describió orgulloso.

Para él, “es hermoso disfrutarlo, recuperándose y verlo crecer, estoy feliz porque por más cosas que me pasaron, lo acompañé y le di mucho amor”. Dijo, además, que “eso no me lo quita nadie, llevo un nene que es un amor”.

De esta manera, será la primera Navidad de Andy fuera de un hospital, algo sin precedentes para un pequeño que debiera disfrutar la festividad como cualquier niño. En Río Gallegos lo esperan su mamá y su hermanito menor, Enzo.

“¿Sabes lo que es para mí eso?”, se preguntó Ismael, quien espera poder estar en la capital provincial para el mes de febrero de 2022, momento en que le retirarían el catéter.

Para Andy e Ismael será “un año donde, bueno, arrancaremos desde cero, pero felices”