Ángel Vargas festejó su cumpleaños con los oyentes

El locutor de la mañana de la Radio LU12 AM 680 e integrante del Grupo La Opinión Austral, Ángel Vargas, festejó su cumpleaños junto a compañeros y oyentes de la emisora.

Se trata de uno de los locutores más reconocidos y con amplia trayectoria en “la decana de la Patagonia”.

En su paso por la emisora y en su día, Ángel recordó cómo llegó a la Radio LU12.

“Yo vine a cumplir con el Servicio Militar Obligatorio con tan solo 17 años, siempre amé la radio y casi sin pensarlo este año cumplo 28 años en esta casa que tanto amo. Allí me formé, crecí, me permitió formar una familia y, al mismo tiempo, que se me abrieran todas las puertas desde el punto de vista laboral”, recordó el locutor