Buscan alternativas para 43 despedidos de empresas pesqueras en Puerto Deseado

En la comunidad de Puerto Deseado hay preocupación por el caso de 43 trabajadores de las plantas pesqueras que fueron despedidos, durante los conflictos acaecidos en el invierno pasado, y que no fueron reincorporados.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), filial Puerto Deseado, se manifestaron el miércoles en las calles de la localidad para visibilizar su protesta, exigiendo que las empresas cumplan con la reincorporación, y les ayuden durante este tiempo.

Esta acción sindical fue muy criticada por el intendente de Puerto Deseado, Gustavo González. “Es una situación que nos ocupó desde el primer día, se siguió el desenlace desde el corte de las plantas, pero previo a eso tuvimos reuniones con los encargados del gremio, Víctor Aguilar y David Neira. Creo que hay que agotar las instancias del diálogo”, comentó.

El jefe comunal recordó y reprochó que el sindicato no cumplió, en su momento, con la Conciliación Obligatoria fijada por Trabajo. Incluso dijo que había aconsejado a los gremalistas que antepusieran la actitud. “Siempre se les informó que el que iba a terminar ganando iba a ser una parte y no iba a ser la de los trabajadores. Le dije muchas veces a Aguilar que no cometan el error de seguir con esa medida. Hicieron oídos sordos, y siguió adelante”, expresó.

“Me extraña lo que hicieron Víctor y David que pasaron por miles de paritarias”. Por eso, lamentó “lo que pasa con 43 trabajadores que no se los puede reinsertar”.

De todas maneras, González dijo que se están buscando alternativas para que puedan trabajar en la cooperativa que procesa merluza, y también en la empresa rusa de centolla que se instaló recientemente, Bentónicos