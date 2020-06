Intendentes buscan coordinar los protocolos para la actividad productiva

La crisis sanitaria en Comodoro Rivadavia alertó a las autoridades santacruceñas, especialmente a las de la zona norte provincial. En este contexto, es de público conocimiento que se extremaron los controles; particularmente en los pasos interprovinciales.

Sin embargo, no se trata de un cierre total. Son numerosas las razones por las cuales eso sería, en términos del jefe comunal de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, “imposible”. Por la ruta nacional número 3, a través de la ciudad de El Gorosito, transita diariamente la logística de actividades productivas exceptuadas del aislamiento, además del abastecimiento de alimentos, insumos y otras mercaderías.

Todo ese tránsito no culmina en Caleta, sino que tiene continuidad. En lo que a la industria se refiere, por ruta provincial número 12, hacia los yacimientos petroleros, pasando por Pico Truncado, Koluel Kaike y Las Heras. También el relacionado con la actividad minera, que pasa con destino a Perito Moreno.

Al sur, por rutas 3 y 281, Puerto Deseado recibe y devuelve el tránsito de la industria pesquera y también minera. La minería trasciende la zona norte y la ruta nacional es la vía más utilizada. Es por ello que, en el Sindicato de Petroleros Jerárquicos, se reunió ayer el intendente caletense con el vicegobernador, Eugenio Quiroga; la ministra de la Producción, Silvina Córdoba, y el ministro de Seguridad, Lisandro de la Torre.

También acudieron el intendente de Puerto Deseado, Gustavo González; el secretario de Trabajo de la provincia, Sergio Viotti; el jefe de la UNEPOSC, Marcelo Gordillo; los jefes de los puertos Deseado y Caleta Paula, y autoridades policiales, de la agencia de seguridad vial y del Concejo Deliberante local.

Hoy, en tanto, harán lo propio el anfitrión Cotillo; el jefe de Gabinete de la provincia, Leonardo Álvarez; otros intendentes de la zona norte, y el jefe comunal de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.

En la reunión de ayer se estableció como protocolo de seguridad un estricto control del tránsito y se avanzará en revisar y agudizar los protocolos de seguridad de las industrias minera, petrolera y pesquera.

En lo que respecta a la pesca y al movimiento portuario en general, el intendente deseadense confirmó que existió un contacto informal con autoridades de una cámara de fresqueros con base en Mar del Plata, quienes expresaron su intención de ingresar en los puertos del norte santacruceño.

En tal sentido, González argumentó no estar en contra, pero bajo estricto control y de existir el compromiso de dar continuidad en el tiempo. “Que no seamos sólo un fusible, sino que se extienda la actividad y que la contratación de transporte y personal sea santacruceña. Sólo así, y con total y estricto control, sería aceptable”, expresó a LOZN. Por su parte, la ministra Córdoba indicó que aún no existe confirmación oficial sobre el caso. Dado que el brote de COVID-19 en Comodoro surgió a partir del puerto de esa localidad, destacó que se revisarán los protocolos, pero recordó que estos en la provincia vienen dando resultado.

“Estamos en contacto con las autoridades de la provincia hermana. De ningún modo buscaremos cortar lazos, sino llegar a acuerdos para un mejor control”, dijo y agregó: “Se dio el caso de buques que partieron a la prospección del langostino desde puertos de Chubut y, como la provincia anunció que cerraría sus puertos, se barajó la posibilidad que ingresaran en Caleta y Deseado. Chubut revirtió esa medida y los barcos vuelven a su lugar de origen”.

Los encuentros de hoy versarán sobre la industria petrolera. Ramón Santos no es el único paso interprovincial y las autoridades avanzarán en el cierre de los demás pasos, algunos de los cuales conectan yacimientos.

Según Cotillo, la intención es establecer medidas de control que permitan que los trabajadores que habitualmente ingresan a Santa Cruz, decidan quedarse en su lugar de origen u optar por el yacimiento para trabajar y hacer la cuarentena