Carpa en el techo de la Municipalidad de Las Heras, esperando la propuesta de José María Carambia

Durante esta semana, los empleados municipales de Las Heras, afiliados a ATE, aguardarán alguna propuesta del intendente José María Carambia ante su reclamo de aumento salarial. Desde el mencionado gremio el mensaje intenta ser apaciguador. Dicen que, al menos, se conformó la “Mesa de Diálogo”, con una ronda de encuentros iniciada la semana pasada, tras la amenaza de dos mujeres municipales de inmolarse ante las puertas de la Comuna.

La solución podría venir de una ayuda financiera del Gobierno Provincial. Así lo expresaron los funcionarios municipales en la primera charla con el gremio. Desde el lado sindical dicen que antes de sentarse con Alicia Kirchner, el propio Carambia tendrá que transparentar la situación financiera, la cantidad real de personal municipal, entre otros puntos.

Este domingo por la tarde compareció a esa localidad la secretaria general de ATE Santa Cruz, Olga Reinoso. El viaje tuvo momentos tensos, según comentó a La Opinión Zona Norte. Las autoridades municipales del Comité Operativo de Emergencia (COE) le prohibieron su permanencia en esa localidad, a pesar de que contaba con los permisos de circulación.

Reinoso relató que concurrió a una asamblea con los municipales que están en el acampe y que antes, en el ingreso urbano, los referentes del COE le informaron que no podía entrar sin permisos específicos. “Nunca fue intención quedarme. Les dije que somos trabajadores esenciales, que cuento con todos los permisos, hasta el hisopado negativo tengo, además de contar con el permiso como vocal de la Caja de Previsión Social. Tengo todo en regla. Presento la documentación y después no me dieron respuesta de por qué no me dejaban ingresar”, explicó.

Aun así, Reinoso entró a la ciudad, participó de una asamblea al aire libre y luego se marchó. Aunque antes de partir le enviaron una “notificación” por “incumplir con protocolos sanitarios”. Para ella, “claramente había una intencionalidad política” al buscar que no entrara a la ciudad.

Inclemencias

Durante el fin de semana, los municipales de Las Heras soportaron las inclemencias climáticas en precarias carpas montadas en la vereda y hasta en el techo de la Municipalidad.

El lunes por la madrugada, una manifestante posteó en su Facebook: “La noche de anoche fue tenebrosa, pudimos sacar imágenes en vivo, la madrugada fue peor, terrorífica diríamos. El pampero no le aflojó un segundo, mal dormidos, contracturados, psicológicamente deprimidos, con bronca, decepcionados de algunos entes que tienen el deber de estar y brillan por su ausencia”.

Reinoso dijo que comprende las medidas extremas de los trabajadores municipales, que tienen uno de los sueldos más bajos de Santa Cruz. “Con 10 mil o 20 mil pesos de sueldo no podés vivir y menos en Las Heras donde están los precios atados a la actividad petrolera. Concretamente, hay hambre en esa localidad”, manifestó.

“Todos entendemos la matriz social de Las Heras, pero el mensaje que deja el intendente con esta actitud es que si llegás a una normalidad de peticiones, con notas, reclamos, asambleas, paros, él no hace una lectura de ese proceso para llegar al diálogo, y como no existe ese diálogo, los compañeros toman otras medidas”, consideró la titular de ATE Santa Cruz.

“Planteó una reunión con Provincia para la asistencia. El problema es que (Carambia) tiene que mostrar los números”, remarcó la dirigente sindical