Colectivos: el viernes se sabrá si hay oferentes para el servicio

La Municipalidad de Río Gallegos procederá a la apertura de sobre de licitación para el servicio del transporte urbano de pasajeros de la ciudad el viernes 4 de diciembre próximo.

El dato fue ratificado por el secretario de Hacienda, Diego Robles, a La Opinión Austral. Será el segundo acto público, clave para el futuro de la prestación.“Ahí sabremos qué alternativa tenemos ylas eventualidades que enfrentaremos para encontrar soluciones de fondo al transporte de pasajeros. Esta etapa de transición no se puede perpetuar en el tiempo”, señaló días atrás el funcionario en exclusiva a La Opinión Austral.

Por lo pronto, las bases y condiciones del próximo contrato contemplan un periodo de ocho años buscando otorgar estabilidad a la explotación del servicio público en un contexto de crecientes dificultades económicas para las empresas. La extensión del próximo contrato superará por tres años a lo pactado entre Maxia y el exintendente Roberto Giubetich en 2018.

Condiciones

La Unión Tranviario Automotor Santa Cruz, luego de analizar el pliego licitatorio, observó que será necesario rever algunos puntos incluidos en el próximo contrato y readecuarlos a las condiciones actuales del sistema de transporte público.

Así, no fue descartado que la apertura de sobres quede desierta, pero no significa que no haya interés de las compañías. En tal caso,el empresariado que desembarque en la ciudad buscará mejorar aspectos del pliego.

De la misma manera que lo observó el gremio, el municipio no desconoce que el corte de boleto cayó en desuso y el esquema actual es regido por facturar el kilómetro recorrido según los valores acordados.

El equilibrio financiero será clave para el desembarco de una próxima compañía. Por lo que la licitación no sólo debe ser readecuada, sino actualizada a los valores actuales. Sólo en salarios, el responsable del servicio debe pagar $ 9 millones, mientras que con carga patronal supera los $ 11 millones.

De hecho, UTA y las cámaras empresarias de colectivos de corta y media distancia destrabaron un conflicto salarial al acordar un incremento del 30 % en los haberes de los choferes, retroactivo al 1 de septiembre. Además, los trabajadores recibirán el pago de una suma no remunerativa de $ 20.000 en tres cuotas.

Transición

En otro orden, el último acuerdo entre Maxia SRL y la Municipalidad ha sido ratificado, luego de haber quedado pendiente desde la reanudación de la prueba piloto de la Línea E. Así, lo confirmó a La Opinión Austral Mauricio Mariani, abogado de la compañía.

“Fueron asignadas las doce unidades, se encuentran en posesión del Municipio hace más de una semana”, destacó el representante legal y ratificó que de los doce coches, cinco son alquilados. Por este concepto el ejecutivo local desembolsará $ 625 mil mensuales.

Además quedó sellado el compromiso del pago del alquiler del galpón de calle Barck (Río Gallegos), lugar donde continuará funcionando la base de la empresa.

Más adelante, Mariani se hizo eco de lo precisado por La Opinión Austral que la etapa de transición regirá hasta el 31 de enero próximo, acuerdo alcanzado entre las partes en la sede judicial local.

“Esperamos que el Municipio actúe con previsibilidad, luego si necesita continuar utilizando las unidades nos reuniremos nuevamente para definir cómo se resuelve”, puntualizó. La instancia será despejada en la apertura de sobres licitatorios previstos para el cierre de esta semana.

Línea B

En este escenario, los integrantes de la Asamblea Ciudadana del Transporte trabajan junto a las Juntas Vecinales del San Benito; Aires Argentinos; Bicentenario I- II- III; Los Lolos, Gaucho Rivero para solicitar la reactivación de la Línea B.

La última semana, aquella Asamblea informó al intendente Pablo Grasso que solicitarán al jefe de Gabinete del Gobierno de Santa Cruz, Leonardo Álvarez, que las próximas medidas surgidas del decreto provincial amplíen la habilitación al transporte urbano de pasajeros