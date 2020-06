Comenzó el juicio al municipal acusado de abusar de sus hijas

Se trata de un trabajador de la comuna que está procesado por dos causas de abuso que se registraron en nuestra ciudad capital, y que tiene como víctimas a sus hijastras e hija. El primer expediente data del 2011 y el restante del año pasado.

El debate por la causa de hace nueve años se iba a realizar en marzo pero, debido al parate por la pandemia, finalmente el mismo se reacomodó en la agenda para la jornada de ayer.

De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral, todo comenzó en el 2011 cuando la mujer que era pareja del hombre lo denunció por violencia de género. A partir de allí, luego se descubriría el infierno en el que vivían las nenas que en ese momento tenían 9 y 10 años, respectivamente.

En el debate, declaró el acusado, las víctimas y la madre de ellas.

Finalmente, la Justicia caratuló la causa como “abuso sexual gravemente ultrajante -tres hechos-” y el municipal podría ser condenado de 8 a 20 años de prisión en caso de ser encontrado culpable. Lo curioso de todo es que él se encontraba en libertad hasta hace unos meses, cuando nuevamente fue denunciado por otra hija. Ahí luego de la cámara Gesell y otras pruebas recolectadas, finalmente lo pusieron tras las rejas.

En la mañana de ayer, se realizó la primera jornada de juicio. El debate fue encabezado por los jueces Jorge Yance y Joaquín Cabral. Según se supo, el trabajador de la comuna utilizó su derecho a dar su versión y negó los hechos que se le imputan.

El caso del municipal abusador salió a la luz el año pasado. Fue exclusivo de La Opinión Austral

En el juicio también fueron convocadas las sobrevivientes de los abusos que hoy son mayores de edad y la madre de ellas. De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por LOA, los dichos de las víctimas fueron concluyentes y, para la Fiscalía, los vejámenes estarían acreditados para poder pedir una pena efectiva para el acusado.

De igual manera, por cuestiones de tiempo, el debate fue postergado para este miércoles a la mañana cuando declaren algunos profesionales. Entre ellos una psicóloga convocada por la Fiscalía que daría cuenta de las secuelas que sufrieron las víctimas cuando eran jóvenes. Posteriormente, se darán a conocer los alegatos y los pedidos de sentencia para el municipal.

La otra causa

Tal como lo informó LOA en su momento, sobre el municipal recae otra denuncia por abuso sexual que tiene como sobreviviente a su hija biológica. Por esta exposición fue detenido por orden de la jueza Marcela Quintana.

La joven de 14 años rompió en llanto ante su mamá tras el brindis de Nochebuena del año pasado, y le dijo que su padre había abusado de ella, cuando vivía con él. “Vos no sabés nada, a mí mi papá me manoseaba y se metía en mi cama en ropa interior, me tocaba la cola y los pechos”, le dijo la víctima a la madre. El día posterior radicaron la denuncia.

Tras quebrarse ante su madre, la adolescente realizó una publicación en las redes sociales comentando el calvario que le hizo vivir su padre cuando vivía con él.