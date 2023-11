Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reintegro por compras en carnicerías, el “Compre sin IVA” y el programa “Precios Justos para la carne” buscan incentivar el consumo. Sin embargo, realizar algunas compras, como la de un cordero, es cada vez más difícil.

El móvil de La Opinión Austral recorrió las carnicerías para conocer cuánto cuesta comprar cordero en Río Gallegos.

En el recorrido, el precio más económico hallado fue de $ 3.590, en un comercio ubicado en Mariano Moreno al 400, y por algunos pesos más el kilo se puede encontrar a $ 3.700 en una carnicería ubicada en calle Santa Fe al 1800.

El cordero a $ 5.890, uno de los precios más altos en Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En el supermercado, el valor es intermedio y varía, $ 4.439 el kilo fraccionando o si es entero o la mitad, $ 3.859 el kilo.

A partir de allí los valores siguen subiendo, $ 4.500 el kilo en Estrada al 100, $ 4.600 en Jofré de Loaiza al 700, y $ 4.800 tanto en Kirchner al 2600 como en el autoservicio del barrio San Benito.

“Los sueldos no son suficientes para darse los gustos”. GASTÓN ALVARADO

En una carnicería de José Ingenieros al 1500, el costo varía si se compra por cuartos, por ejemplo, medio costillar con paleta o pierna entera a $ 4.850, o si es medio cordero, a $ 5.200 el kilo.

También en calle Congreso puede alcanzar los $ 5.500 el kilo combinando paleta, costillar, pierna, pierna con vacío.

De esta manera, el precio actual promedio ronda en $ 4.500 el kilo.

Cabe destacar que una situación que se repite en varias carnicerías es la de la venta del cordero enfriado a $ 4.800, ya agotado.

Por encargo

Gastón Alvarado, dueño de una carnicería ubicada en Estrada al 100, comentó al móvil de LU12 AM680: “Desde hace uno o dos años lo estamos trabajando cada vez menos por una cuestión de costos, se han elevado mucho. Si bien a fin de año lo preferido era el cordero, hoy los clientes se van a tirar un poco más para el asado o el vacío, para hacer rendir su dinero“.

“Tratamos de achicar los márgenes para ser competitivos, pero es muy difícil ser competitivos con todas las subas, con las responsabilidades de impuestos y hacia los empleados”, señaló.

En Río Gallegos, $ 3.590 fue el precio más accesible para el kilo de cordero.

“Si bien el cordero sale de acá, al momento de hacer la compra minorista el margen que nos deja es nada. Lo traemos porque la gente lo pide, pero los últimos años pasamos de vender en Navidad 500 corderos, 200, 100, 50 y ahora prácticamente es a pedido. No puedo traer 50-100 corderos porque significa mucho volumen que no vas a vender, los sueldos no son suficientes para darse los gustos, la gente merece acceder al cordero y tener un precio accesible. La demanda siempre está. Tratamos de tener la mejor predisposición y estar en competencia, pero es muy difícil“, afirmó.

Además, señaló que ante el aumento constante de los precios “la gente está resignada, compra en menor cantidad, pero compra”.

Finalizando, Alvarado indicó que el contexto también ha modificado la elección de los consumidores: “La gente ve con otros ojos la tapa y el americano, que antes quizás no lo contemplaba porque se iba a lo seguro, estos son cortes muy buenos para la parrilla y son más accesibles”.