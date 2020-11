Denunció a su profesor por acoso y lo separaron del cargo: "Me decía que era 'un admirador'"

Un docente fue separado de su cargo en un colegio de Pico Truncado, una vez que una alumna lo denunció en la Fiscalía de esa localidad por acosarla sexualmente.

De acuerdo fuentes consultadas y medios de la ciudad de Pico Truncado, se pudo establecer que el acusado tiene 65 años y que en el pasado ya había tenido denuncias por el mismo delito.

El pasado 16 de noviembre, una alumna del colegio nocturno de la ciudad del norte de Santa Cruz se presentó en la Fiscalía para exponer cómo su maestro le mandaba mensajes diciéndole que “era un admirador”.

La mujer, de quien no trascendieron más detalles, explicó en la sede del Ministerio Público Fiscal que en el comienzo de la pandemia y por cuestiones de comunicación, se unieron a grupos de WhatsApp para continuar con sus estudios.

En un momento determinado, la víctima perdió todos los contactos de su celular y recibía mensajes de un número que aportó en la Fiscalía. Luego “empecé a recibir mensajes muy molestos con insinuaciones donde me preguntaban cómo andaba, que era un admirador, que era hermosa, que me tenía ubicada... traté de saber quién era preguntándole, pero este no respondía con audios”, expuso.

La mujer dijo que se sintió acosada y con miedo de que esta persona pudiera saber cuál era su domicilio, “me sentí en una situación de mucha inferioridad”, aseguró.

Por otro lado, la joven dijo que una vez que recuperó su lista de contactos, pudo chequear que el usuario de ese celular efectivamente era su profesor y, aunque este le pidió perdón por los insultos, finalmente lo denunció.

Según informó el portal de noticias Truncado Informa, no sería la primera vez que el docente incurre en acosos a sus alumnas. “Por ejemplo, mandaba a marzo a los alumnos y les decía que si querían aprobar, tenían que pagar para que el les diera clases particulares de su materia y al final le entregaba las respuestas del examen que el mismo tomaba, y así mil cosas”, indicó una colega del profesor.

Hace un año y medio fue denunciado por otra alumna por lo mismo, esto le generó otro sumario y separación del cargo